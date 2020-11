Ji Chang Wook - Kim Ji Won ngồi đọc kịch bản phim mới cũng đẹp lịm người, fan vẫn nơm nớp lo sợ thành "bom xịt"

Úp mở về dự án cách đây 5 tháng, mới đây, ekip City Couple's Way of Love đã chính thức tổ chức buổi đọc kịch bản đầu tiên, quy tụ đầy đủ dàn diễn viên toàn những nhan sắc cực phẩm. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nam thần hành động Ji Chang Wook sau bom xịt Backstreet Rookie đóng cùng với đàn em kém 12 tuổi Kim Yoo Jung không nhận được sự quan tâm của khán giả, thậm chí là bị ném đá vì nội dung phản cảm.

Buổi đọc kịch bản có sự tham gia của Park Shin Woo, người vừa làm nên thành công của It’s Okay to Not Be Okay (Điên Thì Có Sao) phát sóng cách đây không lâu, biên kịch Jung Hyun Jung và các diễn viên chính gồm Ji Chang Wook, Kim Ji Won, Kim Min Seok và So Ju Yeon.

Trong loạt ảnh được báo hàng đăng tải, Ji Chang Wook và Kim Ji Won đang tập trung tinh thần tập dượt lời thoại. Theo trang Naver đưa tin, các diễn viên vô cùng háo hức cho lần tái xuất này. Đặc biệt nhan sắc của cặp đôi chính khiến khán giả phải xuýt xoa vì quá rạng rỡ.

Ji Chang Wook - Kim Ji Won.

Trong phim, Ji Chang Wook sẽ vào vai Park Jae Won, một kiến trúc sư trẻ chân thành và đầy nhiệt huyết. Còn Kim Ji Won đảm nhận vai nhân viên marketing tự do Lee Eun Oh, chuyên sử dụng danh tính giả. Hai người họ gặp gỡ và rơi vào lưới tình vào một đêm hè, khi Eun Oh đang giả danh Yoon Sun Ah.



City Couple's Way of Love là bộ phim đầu tiên Kim Ji Won tham gia kể từ khi kí hợp đồng cùng SALT Entertainment. Mặc dù đóng cặp cùng với nam thần hành động Ji Chang Wook được khán giả châu Á yêu thích, tuy nhiên không ít người vẫn lo sợ cho dự án truyền hình này bởi rất nhiều những bộ phim trong thời gian qua mà Ji Chang Wook tham gia đều thất bại thảm hại, chưa kể là gây nên nhiều tranh cãi.

Ji Chang Wook khiến fan lo sợ vì liên tục cầm phải nhiều kịch bản flop.

City Couple's Way of Love dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 năm nay.