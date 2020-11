Ji Chang Wook đanh đá quát vào mặt Kim Ji Won khiến đoàn phim giật mình, có cả cảnh chửi thề khiến fan hoang mang

Cách đây ít ngày, ekip bộ phim City Couple's Way of Love đã chính thức tổ chức buổi đọc kịch bản đầu tiên, quy tụ đầy đủ dàn diễn viên toàn những nhan sắc cực phẩm. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nam thần hành động Ji Chang Wook sau bom xịt Backstreet Rookie đóng cùng với đàn em kém 12 tuổi Kim Yoo Jung.

Sau khi hé lộ những bức ảnh đẹp rụng rời của dàn diễn viên góp mặt, mới đây nhà sản xuất cũng đã tung ra đoạn video trong buổi đọc kịch bản. Trong đó cặp đôi Ji Chang Wook - Kim Ji Won nhận được sự chú ý của khán giả.

Đặc biệt, trong đoạn video, khán giả khá bất ngờ với một phân đoạn Ji Chang Wook hét vào mặt Kim Ji Won một cách vô cùng đanh đá.

Ji Chang Wook đang diễn đến phân cảnh hét vào mặt với nữ chính Kim Ji Won.

Kim Ji Won cũng không phải dạng vừa khi "bật" lại Ji Chang Wook khiến nữ diễn viên So Joo Yeon phải giật mình sau màn cãi nhau.

Chưa dừng lại ở đó, trong một phân cảnh khác nam diễn viên Kim Min Seok đã đọc lời thoại có tiếng chửi thề khiến ekip phải bật tiếng "bíp", còn Ji Chang Wook - Kim Ji Won cũng phải hoang mang với lời thoại quá sốc của bộ phim.

Với những hé lộ của ekip City Couple's Way of Love, đây chắc chắn là một bộ phim không mang màu sắc "kẹo ngọt" thường thấy trong phim Hàn mà sẽ mang đến cho người xem những màn chemistry "cực căng" của dàn diễn viên.

City Couple’s Way of Love là một bộ phim ngắn, thuộc thể loại hài lãng mạn. Nội dung kể về cuộc sống hẹn hò của những người trẻ tuổi đang vật lộn để tồn tại trong một thành phố náo nhiệt.

Trong phim, Ji Chang Wook sẽ vào vai Park Jae Won, một kiến trúc sư trẻ chân thành và đầy nhiệt huyết. Còn Kim Ji Won đảm nhận vai nhân viên marketing tự do Lee Eun Oh, chuyên sử dụng danh tính giả. Hai người họ gặp gỡ và rơi vào lưới tình vào một đêm hè, khi Eun Oh đang giả danh Yoon Sun Ah.

Phim được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn Park Shin Woo, người đứng sau thành công của drama ăn khách It's Okay to Not Be Okay và Don’t Dare to Dream. Trong khi, biên kịch Jung Hyun Jung của các bộ phim trước đó như I Need Romance, Romance Is A Bonus Book... đã tham gia chấp bút.

Theo dự kiến, City Couple’s Way of Love sẽ phát sóng trên KakaoTV vào tháng 12.