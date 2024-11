Dù đã debut được 8 năm nhưng người hâm mộ mới chỉ thấy "bông hồng nước Úc" để mái duy nhất trong lần quảng bá cho single "As If It's Your Last". Đáng chú ý, khuôn mặt của Rosé được đánh giá là vô cùng hợp khi để mái, giúp gương mặt trở nên cân đối và nữ tính và sang chảnh hơn. Ấy vậy mà hình ảnh nữ idol với những lọn tóc mái lại vô cùng hiếm gặp.