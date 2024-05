Xuất hiện tại pop-up store của Gentle Monster New York (Mỹ) vào rạng sáng nay (4/5) theo giờ Việt Nam, Jennie đã trở thành tâm điểm truyền thông, khiến mạng xã hội toàn cầu bùng nổ. Vốn được mệnh danh là "Global IT Girl" nên không khó hiểu khi Jennie tiếp tục đem đến cơn sốt thời trang, khiến phái nữ ngay lập tức muốn "học lỏm".

Lần này, Jennie "slay" hết nấc trong chiếc đầm đen dáng ngắn, ôm trọn body gợi cảm. Thiết kế gây ấn tượng với phần cut-out táo bạo tại lưng, giúp mỹ nhân khoe tấm lưng ngọc ngà mướt mát. Chỉ cần ngắm ảnh chụp vội của "team qua đường" cũng đủ để thấy set đồ này đẹp mắt và quyến rũ cỡ nào.

Jennie diện chiếc đầm đen cực cháy, "gây bão" đường phố New York (Mỹ)

Chiếm "spotlight" là tấm lưng ngọc ngà, trơn láng vạn người mê của Jennie

Được biết, đầm Jennie diện là thiết kế đến từ thương hiệu Jacquemus mang tên Les Sculptures Off The Shoulder Mini Dress. Sản phẩm hiện được bán với giá 770 USD (tương đương 19,5 triệu VNĐ). Ngoài màu đen giống Jennie thì brand còn sản xuất thêm 2 tông màu khác là be sáng và đỏ.

Đầm Jennie diện có giá gần 20 triệu VNĐ

Nơi mua: Jacquemus Giá website: 770 USD

Muốn "đu" theo Jennie mà tài chính không rốp rẻng, chị em có thể tham khảo các thiết kế có cảm hứng tương tự khác.

Dưới đây là tổng hợp loạt mẫu đầm với chi tiết hở lưng gợi cảm có giá "yêu thương" chỉ từ vài trăm nghìn đồng. Chắc chắn sẽ giúp nàng khoe body "cháy phố" trong mùa hè này. Diện đi chơi, đi tiệc hay đi du lịch thì đảm bảo đều tuyệt xinh.

Gợi ý shopping: