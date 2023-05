Jennie "gây sốt" vì dáng vẻ bối rối dễ thương khi nhận tràng vỗ tay 5 phút tại LHP Cannes 2023

LHP Cannes 2023 ngày thứ 7 đã trở thành tâm điểm với sự xuất hiện của đoàn phim The Idol (tạm dịch: Thần Tượng). Trong số đó, nữ ca sĩ thần tượng Jennie của nhóm nhạc BLACKPINK đã trở thành tâm điểm của sự kiện, xuất hiện xinh đẹp cùng các bạn diễn trong phim như The Weeknd, Lily Rose Depp, Troye Sivan... Vào hôm nay, The Idol cũng có buổi công chiếu tại khuôn khổ LHP Cannes, và những khoảnh khắc của Jennie trong phòng chiếu tiếp tục "gây sốt".

The trang The Hollywood Reporter, buổi chiếu phim The Idol đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được tràng vỗ tay khích lệ dài 5 phút từ người xem. Tại đó, nhiều khán giả bắt gặp điệu bộ ngại ngùng, bối rối vô cùng dễ thương của Jennie giữa "biển" vỗ tay. Khi thấy mọi người vỗ tay liên tục không ngừng nghỉ, Jennie đã tỏ ra hơi hoang mang, không biết có nên tiếp tục hay không.

Jennie hoang mang giữa "biển" vỗ tay 5 phút dành cho The Idol tại LHP Cannes 2023

Cô nàng, nay còn được biết đến với tư cách là diễn viên Jennie Ruby Jane, tiếp tục được cổ vũ nồng nhiệt khi có vài giây vinh danh riêng trên màn hình lớn. Khoảnh khắc thấy bản thân trên màn hình, Jennie tiếp tục ngại ngùng, cười tươi trong niềm hạnh phúc với màn ra mắt công chúng vô cùng chất lượng tại LHP Cannes danh giá.

Dáng vẻ ngại ngùng của Jennie "gây sốt"

Jennie bối rối khi trở thành tâm điểm khen ngợi tại LHP Cannes 2023

Ngoài ra, sự hưởng ứng đông đảo của người xem dành cho The Idol cũng khiến đạo diễn phim - Sam Levinson bật khóc, thậm chí nghẹn lời trong lúc phát biểu. Anh đặc biệt khen ngợi riêng nữ chính Lily-Rose Depp vì sự "dũng cảm" của cô trong quá trình quay phim. Ngoài ra, Levinson xem dàn diễn viên như một gia đình: "Tôi nghĩ tôi đã có một gia đình của riênh mình. Nghe có vẻ hơi đạo lý nhưng đó là cảm xúc thật của tôi".

The Idol kể về nhân vật nữ chính Jocelyn (Lily-Rose Depp), một ngôi sao thần tượng bị suy sụp tinh thần, khiến cho chuyến lưu diễn lớn nhất sự nghiệp bị hủy bỏ. Không phục, Jocelyn quyết tâm vực dậy, lấy lại danh hiệu "nữ thần tượng gợi cảm nhất nước Mỹ" của mình. Tuy nhiên trên hành trình đó, cô gặp và rơi vào mối quan hệ phức tạp với nhân vật của The Weeknd - Tedros, một nhân vật bí ẩn. Ngoài ra, Jennie được tiết lộ sẽ đóng vai Angel - nữ vũ công thuộc nhóm Jocelyn và có màu "phản diện" khó đoán.

Ảnh/ Clip: Cannes