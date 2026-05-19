JENNIE tiếp tục khẳng định vị thế “human Chanel” khi xuất hiện trên bìa tạp chí Dazed Korea số tháng 6/2026 với loạt tạo hình gây bão mạng xã hội. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được tung ra, nữ idol đã khiến dân tình “đứng ngồi không yên” bởi visual vừa sang chảnh vừa nổi loạn, mang đúng tinh thần thời trang cao cấp mà vẫn đậm màu sắc cá nhân rất riêng của mình.

Jennie diện toàn bộ thiết kế thuộc bộ sưu tập Chanel Métiers d’art 2026. Đây là dòng thời trang nổi tiếng của Chanel với tinh thần tôn vinh kỹ nghệ thủ công cao cấp, sự tự do, cá tính và tính đa dạng trong thời trang. Đặt cạnh Jennie, những thiết kế vốn mang hơi hướng cổ điển của Chanel lại được “thổi” thêm cảm giác hiện đại, phóng khoáng và cực kỳ thời thượng.

Đáng chú ý nhất là việc Jennie mang đến 3 concept hoàn toàn đối lập trên loạt bìa lần này. Ở tạo hình đầu tiên, nữ idol diện bộ suit oversized mang đậm hơi hướng menswear đầy quyền lực và phá cách. Họa tiết sọc dọc kinh điển phối cùng cà vạt tạo nên một vẻ đẹp phi giới tính vô cùng sắc sảo, kết hợp cùng thần thái lạnh lùng, dứt khoát tôn lên khí chất sang trọng, làm chủ khung hình một cách tuyệt đối mà không cần đến những đường cong mềm mại.

Ngược lại hoàn toàn, tạo hình thứ hai Jennie chuyển sang tinh thần vị lai đầy tự do và nữ tính. Trọng tâm của khung hình là chiếc mini dress cúp ngực ôm sát đính kết thủ công từ hàng ngàn viên sequin lấp lánh với những dải màu xanh, đỏ, vàng uốn lượn xa hoa. Thiết kế này đối lập triệt để với bộ suit trước đó khi rũ bỏ hoàn toàn cấu trúc thô cứng để tôn vinh trọn vẹn bờ vai trần và đường cong quyến rũ của Jennie.

Tuy nhiên, tạo hình gây bàn tán mạnh nhất chắc chắn là concept bán nude táo bạo của Jennie. Trong shoot hình này, nữ idol chỉ diện quần xanh, đeo túi Chanel và phủ mạng che mặt, gần như loại bỏ toàn bộ chi tiết dư thừa để tập trung hoàn toàn vào thần thái và hiệu ứng hình ảnh. Concept tối giản nhưng đầy tính thị giác này nhanh chóng viral trên mạng xã hội vì vừa táo bạo vừa mang đậm tinh thần high fashion.

Đây cũng không phải lần đầu Jennie khiến công chúng bất ngờ với hình ảnh gợi cảm đến vậy. Trước đó vào tháng 4/2025, nữ idol từng gây sốt khi xuất hiện trên bìa tạp chí HommeGirls với loạt ảnh khoe phần thân trên táo bạo, chỉ dùng đạo cụ để che ngực. Bộ ảnh nhanh chóng viral nhờ thần thái nóng bỏng nhưng vẫn rất nghệ thuật của thành viên BLACKPINK.

Tuy nhiên, Homme Girls vốn là tạp chí quốc tế, còn Dazed Korea lại là một ấn phẩm mang màu sắc Hàn Quốc rõ nét - nơi các concept quá táo bạo vẫn thường gây tranh cãi vì tiêu chuẩn hình ảnh khá khắt khe. Chính vì vậy, việc Jennie xuất hiện với tạo hình bán nude trên bìa Dazed Korea càng khiến nhiều người bất ngờ hơn. Không ít netizen cho rằng chỉ riêng việc concept này được thực hiện trên một tạp chí Hàn đã đủ cho thấy vị thế đặc biệt cùng cá tính thời trang luôn đi trước xu hướng của Jennie trong giới giải trí châu Á nói chung, Kbiz nói riêng.

Điều khiến fan xúc động hơn cả là mối liên kết rất đặc biệt giữa Jennie và Dazed Korea. Đây chính là tạp chí đầu tiên nữ idol chụp bìa solo vào năm 2017 - thời điểm BLACKPINK mới debut chưa lâu và Jennie vẫn chỉ là một gương mặt tân binh đầy tiềm năng của Kpop. Gần 10 năm sau, cô quay trở lại Dazed Korea trong vị thế hoàn toàn khác: một biểu tượng phong cách toàn cầu, gương mặt được Chanel ưu ái bậc nhất và là ngôi sao có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cả âm nhạc lẫn thời trang.

Từ cô gái trẻ xuất hiện trên bìa tạp chí solo đầu tiên năm nào đến “human Chanel” của hiện tại, Jennie thực sự đã đi một chặng đường rất dài. Và có lẽ chính khả năng liên tục phá vỡ giới hạn hình ảnh của bản thân nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng là điều khiến cô luôn trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện.