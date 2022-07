Jean Paul Gaultier - cái tên đứng sau những màn gây bão của IT Girl thế giới: Dị biệt, chất chơi và chẳng cần phô trương vẫn tự tạo dấu ấn

2 năm trở lại đây, địa hạt thời trang chứng kiến sự lên ngôi trở lại của trào lưu Y2K do tác động của đại dịch COVID-19 và xu hướng mua đồ secondhand ngày càng phổ biến. Nổi bật trong số đó là những bộ trang phục vintage - đại diện cho nét cổ điển và tinh tế, tái hiện lại hơi thở xưa cũ của thời đại những năm thập niên 90.

Trào lưu Y2K nói chung và phong cách vintage nói riêng bắt đầu gây sốt trở lại nhờ sự lăng xê diện rộng của những cô nàng IT girl hàng đầu Hollywood như Kendall - Kylie Jenner, Bella Hadid... Bộ 3 nàng IT girl không hẹn mà gặp, từng nhiều lần gây bão cộng đồng mạng với những bộ trang phục vintage tinh tế và sang trọng đến từ thương hiệu Jean Paul Gaultier.

Không giống như các thương hiệu thời trang xa xỉ khác, Jean Paul Gaultier chưa từng tổ chức buổi trình diễn nào tại Tuần lễ thời trang Paris. Hãng không có một chiến dịch quảng cáo diện rộng, một Đại sứ là người nổi tiếng được giới trẻ yêu thích hay thậm chí, số lượng người theo dõi trên xã hội của thương hiệu này còn khá khiêm tốn: 3,7 triệu followers trên Instagam trong khi các đối thủ như Versace là 27,4 triệu. Vậy, Jean Paul Gaultier đã làm thế nào để có thể nổi bật trở nên có tiếng trong làng thời trang, mạnh mẽ ganh đua với ''những gã khổng lồ'' khác?



Tính lịch sử vô giá

Đầu tiên, đó là tính lịch sử. Bộ 3 chữ cái viết tắt tên hãng: JPG ngoài việc khiến người ta lập tức liên tưởng đến các tệp .jpg thì nó còn khiến giới mộ điệu liên tưởng về 1 NTK nổi tiếng, chuyên gia về vải có sở trường làm corset: Jean Paul Gaultier. Điều này được khẳng định vào năm 1990, khi nữ ca sĩ Madonna mặc chiếc áo ngực hình nón trên sân khấu, tạo ra một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất trong làng nhạc pop. 32 năm sau, chiếc áo ấy vẫn được trưng bày và mô phỏng lại ở các viện bảo tàng, trong đó bản gốc được trưng bày ở Madrid. Tên tuổi của Jean Paul Gaultier vì vậy được gắn chặt vào những chiếc corset đặc trưng của ông.

Không chỉ dừng lại ở chiếc corset của Madonna, Jean Paul Gaultier còn tạo ra những bộ trang phục đình đám khác, ví dụ như Milla Jovovich cho The Fifth Element, bộ trang phục thời trang cao cấp của Dita von Tease và chiếc váy Carrie Bradshaw mặc trong buổi hẹn hò với Mr. Big. Nhờ có những thành tựu đáng kể trong quá khứ, khi đến với trào lưu Y2K, Jean Paul Gaultier đã tạo dựng được danh tiếng và tên tuổi vững chắc, sẵn sàng đương đầu với thử thách của thời gian và sự cạnh tranh khốc liệt từ những cái tên sừng sỏ khác.

Hồi sinh nhờ sự lăng xê của những cái tên đắt giá

Jean Paul Gaultier hồi sinh nhờ sự lăng xê của nhiều hiện tượng truyền hình: Euphoria, And Just Like That, và Bridgerton. Ở bộ phim Euphoria, NTK trang phục Heidi Bivens đã khơi dậy hơi thở của thập niên 90 qua các nhân vật Gen Z bằng loạt trang phục cổ điển, như kimono chắp vá (do Zendaya diện), áo và váy quấn từ bộ sưu tập 1995 và 1999 của Jean Paul Gaultier. Trong khi các cô gái của Euphoria mặc những bộ trang phục thời trang cao cấp thể hiện cá tính của Jean Paul Gaultier, thì Carrie Bradshaw một lần nữa hâm nóng lại thương hiệu này trong Sex and the City và And Just Like That, làm mê mẩn công chúng với bộ sưu tập Jean Paul Gaultier mùa xuân năm 1997.



Zendaya diện kimono trong Euphoria

Các nhân vật nữ trong Euphoria cuốn hút người xem bởi phong cách Y2K

Chiếc áo nịt ngực của Bridgerton tiếp tục góp phần tạo nên sự trỗi dậy của những chiếc corset trong thời trang. Các tác phẩm hiện được nhìn thấy trên khắp các sàn trình diễn thời trang và trưng bày trực tiếp tại các "thánh địa" thời trang nhanh như Urban Outfitters, H&M, Free People... - điều này giúp lí giải nguyên nhân các nàng IT girl luôn cố gắng tiếp cận kho lưu trữ trang phục của Jean Paul Gaultier nhằm tạo ra hình ảnh cổ điển, riêng biệt không ai có.



Đó là hình ảnh Bella Hadid "đại náo'' thảm đỏ Cannes 2021 trong chiếc váy trắng - đen vintage của Jean Paul Gaultier. Chiếc váy có phần tà trải dày, cổ yếm tối giản mà sang trọng này từng được siêu mẫu Naomi Campbell diện vào năm 2002.

Cặp chị em nhà Kardashian/Jenner cũng là 1 trong những người góp công không nhỏ giúp Jean Paul Gaultier hồi sinh. Họ bắt đầu mặc những bộ đồ thu hút nhất của Jean Paul Gaultier vào khoảng năm 2018, cùng với các mỹ nhân nóng bỏng khác như Megan Thee Stallion, Cardi B, Miley Cyrus và Bella Hadid. Sexy theo lối đẳng cấp và tinh tế, những đường may thủ công tinh xảo tạo nên sự sang trọng, các họa tiết độc đáo có 1-0-2... là những lí do chính giúp cho Jean Paul Gaultier lọt vào tầm ngắm của những ngôi sao này.

Tự tạo ra thế giới riêng

Ra đời từ năm 1976, sau 45 năm thành lập, Jean Paul Gaultier hiện đang là thương hiệu đi đầu về phong cách Y2K nhờ sự độc, lạ, dị và đẳng cấp hiếm có. Jean Paul Gaultier - NTK đứng sau thương hiệu này được biết đến là "chàng trai hư" của ngành thời trang không tuân theo bất cứ quy chuẩn nào. Jean Paul Gaultier được xem là người đảo lộn mọi quy tắc, xóa tan ranh giới và thành công để lại dấu ấn rất riêng trong lịch sử thời trang thế giới. "Trong thời trang, người có cá tính trầm sẽ khó mà có thể nổi tiếng. Đó chính là lý do tại sao tôi thích là ‘chàng trai hư’ nổi loạn" - Gaultier nói.



NTK Jean Paul Gaultier

Trong khi các thương hiệu khác đua nhau mở rộng tên tuổi qua những mùa Fashion Week thì Jean Paul Gaultier lại đứng ngoài cuộc đua, bởi vì ông và thương hiệu đang tạo ra vũ trụ của riêng mình trong cuộc sống thực. Jean Paul Gaultier có mặt ở khắp mọi nơi vì thương hiệu này thực sự rất khéo trong việc quảng bá các BST. Gaultier đang sử dụng trường phái thống trị thế giới, mời các nhà thiết kế nổi tiếng như Olivier Roustieg của Balmain (người đã tạo ra bộ trang phục Coachella của Beyoncé) để "tiếp quản" thương hiệu này trong một mùa. Với phương pháp này, Jean Paul Gaultier đã tách mình khỏi NTK Gaultier, đa dạng hóa những ý tưởng và đem đến luồng gió mới cho thương hiệu trong khi không hề làm mất chất độc lạ vốn có.

Với tham vọng và tiềm năng dồi dào, Jean Paul Gaultier chứng minh hãng không phải tự dưng lại được những tên tuổi hàng đầu Hollywood săn đón. Jean Paul Gaultier hứa hẹn sẽ ngày càng bùng nổ hơn trong tương lai, cộng hưởng với trào lưu Y2K ngày càng phủ rộng, độ táo bạo chất chơi của những nghệ sĩ ngày một lên cao.

