Jason Nguyen - CEO điển trai đình đám với lối sống xa hoa bên du thuyền và những chuyến du lịch siêu đắt đỏ bị khởi tố vì lừa đảo, chiếm đoạt 57 tỷ đồng

Thông tin trên Thế giới tiếp thị Online (chuyên trang của báo Dân Việt) cho hay, ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tống đạt Quyết định Khởi tố hình sự, Khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên đại diện của Công ty TNHH MTV Boowoo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sử dụng thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt 57 tỷ đồng của đối tác nước ngoài

Nguyễn Khánh Nguyên hay còn được biết tới với cái tên Jason Nguyễn, sinh năm 1988, từng là du học sinh Singapore. Nguyên được biết đến là CEO trẻ tuổi của 3 start-up, trong đó có Công ty TNHH MTV Boowoo (địa chỉ: tầng 16 Saigon Tower, số 29 Lê Duẩn, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM).

Nguyễn Khánh Nguyên - đại diện của Công ty TNHH MTV Boowoo.

Theo điều tra, Nguyên đã sử dụng chiêu trò tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của đối tác nước ngoài.



Cụ thể, "chàng CEO tuổi trẻ tài cao" này lên mạng lấy hình ảnh găng tay y tế về chỉnh sửa thành sản phẩm mang nhãn hiệu của mình Boowoo Glove.

Tiếp đó, Nguyễn Khánh Nguyên thuê kho hàng tại Khu công nghiệp Kim Tính, Long An, đặt in 1.000 thùng carton và một số vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove. Rồi anh chàng mua 10 thùng găng tay y tế về, thuê 2 nhân công bỏ số găng tay này đóng vào thùng có nhãn hiệu Boowoo Glove hoặc đóng hộp rỗng rồi quay nhiều clip để chứng minh mình có hàng.

Đối tác nước ngoài - ông Philip Leigh McKenzie đã tin tưởng và kí hợp đồng mua bán với số tiền lên tới 59 triệu USD và chuyển trước hơn 2,5 triệu USD (tương đương 57 tỷ đồng) vào ngày 6/8/2020 để cọc. Nhưng sau 2 tuần, ông Philip yêu cầu giao hàng thì Nguyên trốn tránh và không giao.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Khánh Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, số tiền chiếm đoạt được Nguyên dùng để chi tiêu, mua xe sang nhằm tạo dựng hình ảnh cá nhân trong showbiz cũng như đầu tư chứng khoán.

Cuộc sống sang chảnh, xa hoa của chàng CEO đình đám nhất nhì MXH

Nguyễn Khánh Nguyên được biết đến là một CEO tuổi trẻ, tài cao, điển trai và chịu chơi nhất nhì mạng xã hội. Không chỉ sáng lập và điều hành 3 công ty triệu đô, Nguyên còn là quản lý và đứng sau sự thành công của nhiều influencer Việt.

Thường xuyên xuất hiện bên siêu xe, đi du lịch sang chảnh như đi chợ, anh chàng khiến không ít bạn trẻ ngưỡng mộ. Trên Instagram, Nguyễn Khánh Nguyên thu hút tới 130.000 người theo dõi.

Jason Nguyễn đi du thuyền ở Dubai với chi phí khoảng 100 triệu/ lần.

Trên Facebook, Instagram của chàng CEO này ngập tràn những hình ảnh ăn chơi, du lịch.

30 tuổi, Nguyễn Khánh Nguyên đã đi qua 25 quốc gia.

Đương nhiên, ngoài hình ảnh du lịch sang chảnh, không thể thiếu hình ảnh chàng CEO bên cạnh/ bên trong siêu xe đắt đỏ.

Chiếc limousine đưa đón Nguyễn Khánh Nguyên tại Dubai.

Không chỉ thường xuyên khoe khoang cuộc sống sang chảnh, hào nhoáng, Nguyễn Khánh Nguyên còn nhiều lần chia sẻ về kinh nghiệm start-up, cách kinh doanh, kiếm tiền và đều nhận được nhiều sự quan tâm.

Nhiều người vẫn không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ cuộc sống hào nhoáng của Nguyễn Khánh Nguyên tuổi trẻ, tài cao, cho tới khi anh chàng bị cơ quan chức năng bắt giữ vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng.