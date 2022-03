Israel phát hiện 2 trường hợp nhiễm biến thể kết hợp mới của SARS-CoV-2 chưa từng xuất hiện trước đây, WHO có phản ứng thế nào?

Israel đã báo cáo hai trường hợp nhiễm một biến thể SARS-CoV-2 mới vào thứ Tư. Biến thể mới được xác định không đáng lo ngại như các biến thể khác, Bộ Y tế đất nước này cho biết. Biến thể mới này là sự kết hợp của hai biến thể phụ của chủng Omicron - được đặt tên là BA.1 và BA.2.

Cả 2 trường hợp này đã được chẩn đoán trong các xét nghiệm PCR được thực hiện khi hành khách Israel đến sân bay Ben Gurion.



"Biến thể này vẫn chưa được biết đến trên toàn thế giới", Bộ Y tế Israel cho biết trong một tuyên bố.



Người đứng đầu bộ phận ứng phó đại dịch của Israel, ông Salman Zarka cho biết: "Hiện tượng các biến thể kết hợp đã được biết đến. Ở giai đoạn này, chúng tôi không lo lắng về điều đó dẫn đến các trường hợp nghiêm trọng".

Các triệu chứng của biến thể mới này

Nói về các triệu chứng của biến thể mới, Bộ Y tế Israel cho biết, hai trường hợp này chỉ có triệu chứng nhẹ và không cần bất kỳ chăm sóc y tế đặc biệt nào. Những triệu chứng được nhận thấy bao gồm:

- Sốt

- Chứng nhức đầu

- Loạn dưỡng cơ

Trong khi đó, các triệu chứng phổ biến liên quan đến nhiễm COVID là sổ mũi, cổ họng trầy xước, sốt nhẹ, mệt mỏi và một vài triệu chứng liên quan đến cảm lạnh thông thường khác. Biến thể Omicron chiếm ưu thế ngay bây giờ, dẫn đến đau họng và sổ mũi ở những người bị nhiễm bệnh.

Biến thể này bắt nguồn từ đâu?

Bộ Y tế Israrel vẫn chưa tiến hành nghiên cứu, vì vậy vẫn chưa biết biến thể này đến từ đâu. Đài phát thanh 103FM dẫn lời quan chức Bộ Y tế Nachman Ash cho biết, biến thể lai mới có thể có nguồn gốc từ Israel.

"Có khả năng họ đã bị mắc bệnh trước khi lên chuyến bay", ông Nachman Ash nói.

Biến thể mới này nghiêm trọng hay nhẹ hơn?

Vì nó được cho là sự kết hợp của hai biến thể phụ của biến thể Omicron nhẹ hơn, BA.1 và BA.2, lại không cần chăm sóc y tế đặc biệt nên có thể dự kiến rằng đây là phiên bản nhẹ hơn của SARS-CoV-2. Tuy nhiên, nghiên cứu chi tiết về biến thể này vẫn chưa được thực hiện.

Biến thể Omicron, phổ biến hiện nay, là biến thể nhẹ của SARS-CoV-2. Tuy nhiên, mặc dù nhẹ hơn, nó vẫn được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào dánh sách biến thể đáng quan tâm.

Phản ứng của WHO về biến thể mới là gì?

WHO đã tích cực cảnh báo mọi người không nên hạ thấp cảnh giác trước dịch bệnh. WHO không loại trừ khả năng xuất hiện các biến thể mới hơn, nghiêm trọng hoặc nhẹ hơn. Gần đây, WHO đã nói rằng một sự kết hợp của các biến thể Delta và Omicron, được đặt tên là "Deltacron" - đã được tìm thấy lưu hành ở các vùng của châu Âu.

Về biến thể mới này được tìm thấy ở Israel, WHO vẫn chưa đưa ra tuyên bố cụ thể nào.

BA.1 và BA.2 là các biến thể phụ của Omicron. WHO trước đó đã nói rằng trong khi BA.2 có thể lây truyền nhanh hơn thì không có sự khác biệt về mức độ nghiêm trọng.

Đây có phải là biến thể kết hợp đầu tiên được phát hiện?

Không. Các biến thể kết hợp đã được tìm thấy. Biến thể Deltacron, một sự kết hợp của Omicron và Delta, đã được phát hiện ở các vùng của châu Âu. WHO gần đây đã cảnh báo về biến thể mới này.

Rất lâu trước khi Deltacron được phát hiện, một biến thể có tên Florona đã được phát hiện ở Israel. Vào tháng 1 năm 2022, Israel đã ghi nhận trường hợp florona đầu tiên được cho là lây nhiễm kép COVID và cúm.

Hơn 4 triệu người trong số 9,2 triệu dân của Israel đã được tiêm 3 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Tổng cộng có gần 1,4 triệu ca nhiễm Covid, trong đó có 8.244 ca tử vong, đã được chính thức ghi nhận tại nước này.

Theo Hindustantimes, Timesofindia, Businessinsider

https://afamily.vn/israel-phat-hien-2-truong-hop-nhiem-bien-the-ket-hop-moi-cua-sars-cov-2-chua-tung-xuat-hien-truoc-day-who-co-phan-ung-the-nao-20220318105847871.chn