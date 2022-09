iPhone 14 và iPhone 14 Plus: Thiết kế không đổi, camera selfie tự động lấy nét, chip A15, hỗ trợ liên lạc vệ tinh, giá từ 799 USD

Sau nhiều tin đồn rò rỉ, tại sự kiện "Far out" tổ chức rạng sáng ngày 7/9 theo giờ Việt Nam, Apple chính thức giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 14 series với sự xuất hiện của 4 phiên bản: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.



Ở thế hệ iPhone 14 năm nay, Apple đã loại bỏ phiên bản mini. Như vậy iPhone 14 chỉ còn 2 tuỳ chọn kích thước là 6.1 inch và 6.7 inch.

Với iPhone 14 và 14 Plus, bộ đôi này có thiết kế không đổi so với thế hệ tiền nhiệm, vẫn là mặt lưng kính bóng, khung viền nhôm, màn hình tai thỏ ở mặt trước và có cụm camera kép xếp chéo nhau. Apple giới thiệu 5 tuỳ chọn màu sắc cho iPhone 14 và 14 Plus: đen, starlight, xanh, tím và đỏ.

iPhone 14 và 14 Plus có màn hình OLED, độ phân giải giữ nguyên, không có tần số quét cao 120Hz. Màn hình này có độ sáng lên tới 1200 nits và độ tương phản 2,000,000:1. Khu vực notch vẫn có kích thước không đổi và là nơi đặt camera selfie lần đầu hỗ trợ tự động lấy nét kèm cụm camera TrueDepth.

Ở mặt lưng, Apple vẫn trang bị cho iPhone 14 và 14 Plus cụm camera kép 12MP góc rộng và góc siêu rộng, tích hợp công nghệ chống rung cảm biến Sensor-shift OIS. Nâng cấp chủ yếu tới từ phần mềm và các thuật toán xử lý ảnh mới, cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng.

iPhone 14 và 14 Plus năm nay vẫn chỉ được trang bị con chip Apple A15 Bionic với một vài cải tiến nhỏ về hiệu năng và con chip xử lý ảnh ISP riêng biệt. Dung lượng RAM và bộ nhớ không được Apple công bố tại sự kiện.

Một điểm khác biệt nữa của iPhone 14 và 14 Plus năm nay là phiên bản bán tại thị trường Mỹ không có khe cắm sim, chỉ sử dụng eSIM, hỗ trợ 3 nhà mạng AT&T, T-Mobile và Verizon. Tính năng liên lạc vệ tinh cũng sẽ chỉ hỗ trợ thị trường Mỹ và Canada.

iPhone 14 và 14 Plus có giá bán khởi điểm từ 799 USD và 899 USD, đặt trước từ 9/9 và lên kệ từ ngày 16/9 cho iPhone 14 và 7/10 cho iPhone 14 Plus.