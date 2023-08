InterContinental Danang giới thiệu chuỗi trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện

Energy Zen Retreats bao gồm các hoạt động chăm sóc sức khỏe đa dạng, trong đó có cả Thái cực quyền

Ngày 31/08/2023 (Đà Nẵng, Việt Nam): Khu nghỉ dưỡng 5 sao InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nằm trên bán đảo Sơn Trà, giới thiệu trải nghiệm mới mang tên "Energy Zen Retreats". Trải nghiệm diễn ra một ngày sẽ mang đến cơ hội nâng cao sức khỏe tinh thần, thể chất của các vị khách, giúp họ cảm thấy trẻ trung và tràn đầy năng lượng.



Hoạt động này sẽ được tổ chức một tháng một lần từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023. Dẫn dắt hành trình trải nghiệm là Alyona - Quản lý Hoạt động Chăm sóc Sức khỏe của khu nghỉ dưỡng cùng với sự tham gia của anh Phùng Quốc Bảo - Huấn luyện viên thể dục và anh Đào Đặng Công Trung - Chuyên viên Hướng dẫn Thái cực quyền. Chuỗi hoạt động được diễn ra trên bốn tầng của khu nghỉ dưỡng: Heaven, Sky, Earth và Sea.

Trải nghiệm bắt đầu với bữa sáng tự chọn tốt cho sức khỏe tại Citron, nhà hàng nằm trên ngọn đồi cao 100 mét so với mực nước biển. Sau đó, các vị khách sẽ tham gia hoạt động "Soaring Start" – phần giới thiệu cá nhân và ghi lại những bức ảnh tràn đầy năng lượng. Tiếp đến, những người tham gia sẽ tận hưởng chuyến đi dạo "Heavenly Stroll" giữa thiên nhiên xanh mát của rừng nhiệt đới từ tầng Heaven xuống tầng Sea trước khi thư giãn với "Insync Meditation Ritual" (Nghi thức thiền đồng bộ) và "Yoga Time" (Thời gian tập Yoga). Dù ở hoạt động nào, các vị khách đều có thể ngắm nhìn toàn cảnh ra biển khơi.

Sau đó, du khách sẽ có cơ hội nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe tại biệt thự đẳng cấp tại tầng Earth với bữa trưa bổ dưỡng sau đó bơi lội trong hồ bơi riêng, thực hành các bài tập thở và thưởng thức đồ uống mát lạnh.

"Me time" (Thời gian cho bản thân) là một phần trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Du khách sẽ có cơ hội tận hưởng không gian riêng và ngâm mình trong làn nước mát của biển hoặc bể bơi hay chỉ đơn giản là dành thời gian để suy ngẫm và thư giãn thiên nhiên. Anh Phùng Quốc Bảo và anh Đào Đặng Công Trung sẽ hướng dẫn du khách thực hiện các hoạt động tùy chọn như "Body Pump" (phương pháp tập luyện với nhạc và tạ để đốt cháy calo, mỡ thừa) và "Tai Chi" (Thái cực quyền).

Yoga Pavilion là nơi tập yoga của khu nghỉ dưỡng cho phép các vị khách trải nghiệm cảm giác thư thái, thoải mái khi nhìn ra đại dương

Sau đó, hành trình sẽ đưa người tham gia quay trở lại tầng Sea với trải nghiệm "Yoga Stretch" (Yoga giãn cơ) và "Coconut Grove Zen" (Thiền trong rừng dừa) – chuyến đi dạo qua những rặng dừa của khu nghỉ dưỡng. Mỗi du khách sẽ được mời viết ra ba điều mà họ biết ơn trong cuộc sống trước khi tham gia hoạt động "Sunset Beach Boogie" (đi chân trần trên cát) trong tiếng nhạc được hướng dẫn bởi Alyona.



Món ăn tốt cho sức khỏe và viết ra những điều bạn biết ơn trong cuộc sống là những trải nghiệm thú vụ của hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

"Tại InterContinental Danang, chúng tôi luôn nỗ lực giúp các vị khách đạt được sự thư thái và thoải mái trong tâm hồn khi được hòa mình cùng thiên nhiên núi rừng. Energy Zen Retreats tạo cơ hội để người tham gia trải nghiệm nhiều nhất có thể vẻ đẹp cả khu nghỉ dưỡng, từ tầng Heaven đến tầng Sea đồng thời tận hưởng chương trình chăm sóc sức khỏe được thiết kế kĩ lưỡng, hứa hẹn đem lại những tác động tích cực đến cơ thể, tâm trí và tâm hồn của du khách. Chúng tôi mong muốn giúp mọi người đạt được cảm giác bình yên và cân bằng từ bên trong", ông Seif Hamdy - Tổng Giám đốc InterContinental Danang cho biết.



Chương trình Energy Zen Retreat được diễn ra một tháng một lần vào các Chủ Nhật đầu tiên của tháng từ 09h00 đến 17h30. Những sự kiện tiếp theo diễn ra vào các ngày 3/9, 1/10, 5/11 và 3/12/2023. Mỗi chuyến retreat có giá 3.999.000++ VNĐ, bao gồm tất cả các hoạt động và buffet sáng.

Những vị khách muốn trải nghiệm chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng tại InterContinental Danang (đêm trước hoặc sau chuyến retreat) sẽ được giảm 15% khi đặt trực tiếp với khu nghỉ dưỡng và nhận thêm ưu đãi 15% cho các liệu pháp spa. Để đặt phòng, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0236 393 8888 hoặc reservations.icdanang@ihg.com.