Inolab Derma - Thương hiệu chăm sóc da chuyên nghiệp dành cho làn da Việt

Inolab Derma - Thương hiệu chăm sóc da chuyên nghiệp

Thấu hiểu những vấn đề da của người Việt nói riêng và hướng tới vẻ đẹp bền vững từ sức khỏe làn da nói chung, Inolab Derma ra đời như một giải pháp chăm sóc da chuyên nghiệp áp dụng những công nghệ tiên tiến dành cho người Việt Nam.

Inolab Derma được xây dựng trên nền tảng khoa học vững chắc và kinh nghiệm chuyên sâu của đội ngũ chuyên gia, chúng tôi không ngừng nghiên cứu và ứng dụng những hoạt chất, công nghệ hiện đại vào phát triển sản phẩm. Inolab Derma hướng đến giá trị cốt lõi là tạo ra những sản phẩm chất lượng và hiệu quả, giải quyết các vấn đề thường gặp của làn da người Việt Nam.

Ưu tiên đặt chất lượng lên hàng đầu

Thương hiệu Inolab Derma được xây dựng trên nền tảng chuyên môn cao của đội ngũ chuyên gia, qua quá trình nghiên cứu, từng thành phần được chọn lọc kỹ càng để đảm bảo chất lượng cũng như sự tương đồng hiệu quả trên làn da Việt.

Sử dụng công nghệ làm đẹp chuyên sâu

Inolab Derma không ngừng ứng dụng các công nghệ tiên tiến và chúng tôi luôn luôn lắng nghe, học hỏi để tạo ra những giải pháp chăm da có hiệu quả.

Với từng sản phẩm khác nhau, Inolab Derma khéo léo khi áp dụng công nghệ phù hợp giúp tăng tối đa hiệu quả sử dụng của sản phẩm, giúp quá trình dưỡng da tại nhà trở nên chuyên nghiệp hơn.

Phù hợp với làn da Việt

Là một thương hiệu Việt, Inolab Derma nắm bắt và hiểu được vấn đề mà người Việt đang gặp phải. Chính vì thế, mỗi sản phẩm của Inolab Derma đều được đầu tư công thức chuyên biệt nhằm giải quyết các vấn đề da đặc thù của người Việt Nam.

Chu trình chăm sóc da chuyên nghiệp của Inolab Derma

Inolab Derma đã ra mắt thị trường rất nhiều sản phẩm khác nhau đáp ứng cho nhu cầu làm đẹp của phái đẹp.

Dầu tẩy trang nhũ hóa nhanh Inolab Derma Depure Oil

Dầu tẩy trang Inolab Derma Depure Oil ưu tiên sử dụng những loại dầu có kết cấu lỏng và nhẹ, thân thiện với da, kể cả da dầu.

Khởi đầu cho bước làm đẹp chính là làm sạch, với mong muốn mang đến giải pháp không chỉ làm sạch sâu các tạp chất trên da mà còn giải quyết được nỗi sợ "bít tắc" lỗ chân lông gây mụn khi dùng dầu tẩy trang, Inolab Derma đã cho ra mắt dầu tẩy trang nhũ hóa nhanh, "dầu chuyển sữa" tức thì khi gặp nước.

Dầu tẩy trang Inolab Derma Depure Oil ứng dụng công nghệ vi nhũ giúp làm sạch tốt và hạn chế bít tắc lỗ chân lông do tồn dư dầu gây ra.

Inolab Derma ứng dụng công nghệ vi nhũ Microemulsion và sử dụng dầu Ester cao cấp có kết cẩu lỏng nhẹ (Ethylhexyl Palmitate & Dibutyl Adipate) giúp "đóng gói" và loại bỏ đồng thời tạp chất gốc dầu và gốc nước, bao gồm bụi bẩn, bã nhờn và lớp trang điểm. Dầu tẩy trang Inolab Derma khi tiếp xúc với nước, kết cấu dầu lập tức chuyển thành dạng sữa, hỗ trợ làm sạch sâu, hạn chế bít tắc lỗ chân lông và duy trì sự nguyên vẹn của hàng rào sinh học, cho làn da sạch nhưng vẫn cân bằng và khỏe mạnh.

Dầu tẩy trang Inolab Derma Depure Oil làm sạch tốt các sản phẩm trang điểm chống nước như mascara, kem nền, kem chống nắng và son lì.

Dầu rửa mặt 2-in-1 Double Cleansing Inolab Derma Oilusion Cleanser

Mang đến trải nghiệm mới cho bước rửa mặt, không sử dụng dạng gel hay sữa thông thường, Inolab Derma chọn sử dụng dạng dầu để thân thiện hơn với làn da cũng như tiết kiệm thời gian khi bạn vừa có tẩy trang và sữa rửa mặt chỉ trong một bước. Thương hiệu đã ứng dụng công nghệ Oil to Foam tiên tiến kết hợp hệ dầu dưỡng thực vật giàu Linoleic Acid, làm sạch theo cơ chế làm lỏng bã nhờn và tạp chất mà không để lại cặn dầu gây bít tắc. Khi tiếp xúc với nước, dầu nhanh chóng chuyển hóa thành bọt sữa mịn, làm sạch sâu nhưng vẫn nhẹ dịu, không gây khô căng. Công thức khoa học hỗ trợ củng cố hàng rào lipid, duy trì độ ẩm sinh lý, cho làn da thông thoáng và mềm mượt chỉ sau một bước.

Dầu rửa mặt 2-in-1 Double Cleansing Inolab Derma Oilusion Cleanser có thể dùng như tẩy trang và sữa rửa mặt chỉ trong 1 bước đối với lớp trang điểm nhẹ hàng ngày, dầu thừa, bã nhờn, bụi bẩn (Lưu ý: đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng).

Kem chấm mụn không acid (không chứa acid nhóm AHA/BHA) Inolab Derma FAC Spot Cream

Inolab Derma gây ấn tượng với giới chuyên môn khi đưa ra giải pháp chăm sóc da mụn thế hệ mới, phát triển theo cơ chế không chứa acid* (AHA, BHA) nhưng vẫn mang lại hiệu quả giảm mụn vượt trội nhờ Peptide thông minh SP[AI]³™ và NanoActive Sulfur. Công thức tác động đồng thời lên ba nguyên nhân chính gây mụn: tăng tiết bã nhờn – tắc nghẽn lỗ chân lông – sự phát triển của vi khuẩn C. acnes.

Đến với Inolab Derma, bạn không chỉ dễ dàng tìm kiếm được sản phẩm phù hợp với làn da của mình, mà còn nâng cấp chu trình chăm sóc da trở nên chuyên nghiệp hơn.

Hi vọng qua bài viết này bạn sẽ có cái nhìn toàn diện về thương hiệu Inolab Derma và lựa chọn được sản phù hợp trong chu trình chăm sóc da. Chúc bạn luôn sở hữu làn da khỏe đẹp bằng sự chăm sóc tốt từ những sản phẩm chất lượng.

Thông tin liên hệ và mua hàng:

Website: inolabderma.vn

Công ty TNHH phân phối dược mỹ phẩm Derma Foyer

Địa chỉ: Số 18 Đường số 86, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam