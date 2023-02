Infographic: Tiêu chảy do Rotavirus - Căn bệnh quen thuộc nhưng rất nguy hiểm

Trẻ bị tiêu chảy do Rotavirus nhập viện. Ảnh: BVCC

Từ tháng 10/2022 đến giữa tháng 1/2023, số ca bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus phát hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương có chiều hướng gia tăng, thời điểm tăng cao nhất là tháng 12 năm 2022 với 1.186 trường hợp, trong đó có 485 trẻ phải nhập viện điều trị.



Năm 2022, tổng số ca tiêu chảy do Rotavirus phát hiện tại bệnh viện là 5.487 trường hợp, tăng gần 2.8 lần so với năm 2021 (1.960 trường hợp). Đặc biệt trong thời điểm đầu tháng 1, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 417 trẻ mắc tiêu chảy do Rotavirus đến khám và điều trị (nội trú là 146 trường hợp), tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2022 (5 trường hợp).

Người là ổ chứa virus Rota duy nhất, với đường lây truyền chủ yếu từ phân - miệng. Thời gian ủ bệnh từ 1-7 ngày, trung bình 2-3 ngày kể từ khi virus xâm nhập vào cơ thể. Thời kỳ lây truyền có thể kéo dài đến 3 tuần, tuy nhiên thường khoảng 7-8 ngày kể từ khi xuất hiện.

Dịch tiêu chảy cấp do Rotavirus thường xảy ra vào thời điểm giao mùa, đặc biệt mùa đông và mùa xuân. Tuy nhiên, những năm gần đây, bệnh thường xảy ra rải rác quanh năm.