Im hơi lặng tiếng sau khi lấy chồng đại gia, Bảo Thy bất ngờ lên truyền hình với gương mặt cực lạ lẫm

Tập 4 của chương trình truyền hình Bài hát đầu tiên vừa lên sóng với sự góp mặt của khách mời Bảo Thy. Từ sau khi lấy chồng đại gia, Bảo Thy ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Cô cũng không còn xuất hiện trên sóng truyền hình nhiều như giai đoạn trước.

Với lần tham gia Bài hát đầu tiên này, Bảo Thy gây bất ngờ khi để lộ gương mặt to tròn, tạo ấn tượng khác lạ so với trước đây. Chẳng biết có phải do Bảo Thy tăng cân hay không mà nhiều khán giả đã chẳng thể nhận ra cô là "công chúa bong bóng" ngày nào.

Bảo Thy xuất hiện với gương mặt khác lạ.

Ở 1 diễn biến khác, vừa mở đầu chương trình, MC Hương Giang đã tiết lộ ngay: "Hồi xưa không thích Bảo Thy. Vì Bảo Thy trắng, xinh lắm mà mình thì đen, các bạn nam trong trường thích hình mẫu bạn gái như Bảo Thy nên ghét".

Cười hiền trước những những lời Hương Giang nói, Bảo Thy chia sẻ: "Lúc đó Thy chỉ nghĩ đơn giản là học lúc nào cũng được nhưng được sống với đam mê và nổi tiếng thì chỉ có duy nhất một lần trong đời thôi".

Chẳng biết có phải là trong thời gian này cô nàng đang tăng cân?

Nói thêm về cuộc sống ngày mới nổi tiếng, Bảo Thy cho biết: "Ở trên máy bay và xe nhiều hơn ở nhà". Tự tin với khả năng kiếm tiền của mình, Bảo Thy ngày ấy đã mạnh dạn mượn ba mẹ mình 500 triệu để đầu tư cho Album đầu tay. Đây không phải là quyết định dễ dàng mà ai cũng dám làm ở độ tuổi còn rất trẻ như Bảo Thy. Tiếp tục bộc lộ về những gì mình đã trải qua, Bảo Thy cho biết đã có một bước ngoặt làm cho Bảo Thy – một con người khá thẳng tính phải thay đổi tư duy về âm nhạc.

Bảo Thy cho biết một trong những lý do khiến Bảo Thy nhận lời tham gia chương trình là vì "fan của mình". Nói về chuyện đã từng khai tử một FC có hơn 20.000 thành viên, Bảo Thy cho biết lý do: "Đối với Bảo Thy, Bảo Thy sống vì fan, yêu thương fan hết lòng nhưng không có nghĩa là fan đặt đâu mình ngồi đó. Đã gọi là yêu một người thì mình phải yêu từ những cái tốt đẹp nhất cho tới những cái chưa hoàn hảo để cùng nhau mỗi ngày tốt đẹp hơn thì đó mới là tình yêu. Chứ không phải tình yêu chỉ là chạy theo những lúc người ta lung linh tỏa sáng, còn những lúc người ta bị chững lại trong sự nghiệp thì quay lưng với người ta".

Một số hình ảnh của Bảo Thy trong chương trình.

Xuất hiện trên sân khấu của, bên cạnh Bảo Thy còn có sự xuất hiện của Amee. Bảo Thy và Amee cùng nhau trình diễn những liên khúc hit của cả hai. Amee không giấu nổi sự vui mừng xen lẫn tự hào khi được đứng trên sân khấu trình diễn cùng Bảo Thy.

Một nhân vật không thể không nhắc đến gắn liền với sự nghiệp của Bảo Thy đó chính là ca sĩ – đạo diễn Vương Khang. Bảo Thy bật mí: "Anh Vương Khang là người hay la, yêu thương và làm cho Thy dễ nổi lại máu yêu nghề nhất. Mỗi lúc mà Thy bị chùng ý chí nhất thì anh Khang luôn nói một điều là: Em có biết vị trí của em là ước mơ của bao nhiêu người không? Tại sao chỉ có một chút xíu chuyện nhỏ như vậy mà em lại chán nản, buồn, thất vọng? Không được như vậy. Anh Khang còn có thêm một vài câu nạt nộ nữa nhưng mà nhờ như vậy Thy mới bừng tỉnh và Thy biết được là mình không được như thế".