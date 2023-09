Hyundai Ngọc An khai trương chi nhánh mới tại Thủ Đức

Cơ sở vật chất hiện đại, đầu tư quy mô theo tiêu chuẩn Hyundai toàn cầu



Cơ sở dịch vụ được đầu tư theo chuẩn Hyundai toàn cầu

Để được công nhận theo tiêu chuẩn toàn cầu, Hyundai Ngọc An phải đáp ứng yêu cầu khắt khe từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình tiếp nhận đến chất lượng của đội ngũ nhân viên.



Được đầu tư về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, xưởng Dịch vụ Hyundai Ngọc An chuyên môn hóa theo khu vực như khu vực sửa chữa nhanh, sửa chữa chung, kho phụ tùng, phòng sơn,...

Đội ngũ chuyên viên được đào tạo chuyên nghiệp

Mọi vấn đề về xe được nhận diện chính xác qua các hệ máy chẩn đoán lỗi nhanh GDS, GDS Mobile, G-Scan… và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên từ Diagnostic (Chẩn đoán), Systems (Hệ thống) và Maintenance (Bảo dưỡng). Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Tổng Giám đốc Hyundai Ngọc An chia sẻ: "Với phương châm ‘Sự hài lòng của quý khách là động lực để chúng tôi phát triển’, đội ngũ nhân viên Hyundai Ngọc An luôn nỗ lực trau dồi kinh nghiệm để mang đến chất lượng tuyệt đối cho khách hàng. Với cơ sở mới này, chúng tôi mong rằng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu và gia tăng sự trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng gần xa."



Tận tâm và chu đáo, xem khách hàng là trọng tâm

"Từ lúc mua xe tại Hyundai Ngọc An, tôi vẫn luôn sử dụng dịch vụ tại đây và thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, lúc trước mỗi lần làm dịch vụ thì đi hơi bất tiện, do nhà tôi ở khá xa xưởng. Nhưng nay nghe Hyundai Ngọc An mở xưởng dịch vụ mới gần nhà, tôi thấy rất tiện lợi, vì chỉ đi tầm 5 phút là đến xưởng. Tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ và gắn bó với dịch vụ Ngọc An, bởi vì nơi đây đã chăm sóc xe tôi hơn 6 năm nay, lần nào tôi thấy cũng hài lòng." - Ông N.V.D (44 tuổi, Tp. HCM) chia sẻ.

Chất lượng dịch vụ là điều làm nên thương hiệu Hyundai Ngọc An

Không chỉ riêng ông N.V.D, mọi khách hàng đến Hyundai Ngọc An đều được cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp bởi sự tận tâm của đội ngũ nhân viên.



Phòng chờ có không gian mở giúp khách hàng theo dõi được quy trình chăm sóc xe

Phòng chờ có không gian mở giúp khách hàng theo dõi được quy trình chăm sóc xeCơ sở mới của Hyundai Ngọc An cũng được thiết kế với không gian mở, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi quy trình chăm sóc, sửa chữa xe. Bên cạnh đó, trong thời gian chờ đợi, khách hàng được sử dụng thoải mái nước uống và thức ăn nhẹ, có khu vực ghế ngồi làm việc hoặc ghế massage thư giãn,...



Nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ

Nhằm tri ân khách hàng nhân dịp mở thêm cơ sở mới, Hyundai Ngọc An triển khai chương trình "Khai trương tưng bừng - Ngập tràn ưu đãi" dành cho khách hàng sử dụng xe Hyundai (9 chỗ trở xuống, Porter và Solati), áp dụng từ nay đến hết 15/11/2023.

- Miễn phí kiểm tra toàn diện 31 hạng mục bằng GDS Mobile

- Miễn phí rửa xe, hút bụi cơ bản, bơm lốp bằng khí Nitơ và khử mùi diệt khuẩn CFOG

- Giảm 30% công bảo dưỡng và 15% dầu nhớt các loại và phụ tùng bảo dưỡng theo danh mục

- Giảm 20% dầu Shell Ultra cao cấp

- Giảm 50% cân chỉnh góc đặt bánh xe điện tử

- Tặng Bộ sản phẩm chăm sóc xe trị giá 350.000 VNĐ khi làm vệ sinh dàn lạnh (số lượng có hạn)

- Tặng voucher giảm 500.000 VNĐ đối với khách hàng sửa chữa đồng sơn/bảo hiểm tại Hyundai Ngọc An có giá trị hóa đơn trước thuế từ 3.000.000 VNĐ trở lên

Và nhiều hạng mục ưu đãi hấp dẫn khác, liên hệ ngay để được hỗ trợ tư vấn chi tiết!