HyunA ngất xỉu tại nhà riêng, nghi xuất huyết não

Chiều 14/11, tờ News1 đưa tin, nữ diễn viên Kim HyunA (nghệ danh là Kim Chungnan) đã bị ngất xỉu tại nhà riêng mới đây. Theo nguồn tin, HyunA bất tỉnh ngay cạnh giường ngủ và cằm nữ nghệ sĩ đã bị đập vào góc bàn ở đầu giường.

Sau khi tỉnh lại, nữ diễn viên đã gọi tới số điện thoại cấp cứu 119 và được đưa lên xe cứu thương để đến bệnh viện. Tại bệnh viện, HyunA nghi ngờ mình bị xuất huyết não nên đã cẩn thận chụp CT và X-quang để kiểm tra tình hình, may mắn là không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Sau đó, nữ diễn viên đã tới khoa phẫu thuật thẩm mỹ để khâu vết thương ở cằm. HyunA chia sẻ về thời khắc bị ngất xỉu đột ngột trong phòng ngủ: "Tôi đã bị ngất xỉu, lúc đó còn tưởng mình sẽ không qua khỏi. Lúc tỉnh dậy tôi còn sờ thấy cả phần xương cằm của mình nữa, ngay lúc ấy tôi đã khóc nức nở".

Kim HyunA (nghệ danh là Kim Chungnan) đã bị ngất xỉu trong phòng ngủ, còn gặp phải chấn thương ở cằm

Được biết, nữ minh tinh mắc phải hội chứng ngất do phản xạ thần kinh phế vị. Ngất do phản xạ thần kinh phế vị là hiện tượng xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mạnh với tác nhân cụ thể nào đó. Phản xạ phế vị làm nhịp tim, huyết áp tụt xuống đột ngột, gây giảm dòng máu tưới não gây ra mất ý thức trong thời gian ngắn.

Nữ diễn viên HyunA mắc phải hội chứng ngất do phản xạ thần kinh phế vị

Và trùng hợp là hậu bối cùng tên - HyunA (cựu thành viên 4Minute) cũng mắc phải hội chứng nói trên

Kim HyunA có nghệ danh là Kim Chungnan, cô sinh năm 1971 và bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi qua tác phẩm truyền hình mang tên Asphalt My Hometown. Cô được công chúng xứ kim chi biết đến rộng rãi nhờ bộ phim ăn khách 1 thời Phẩm Chất Quý Ông (2012). Kể từ đó tới nay, nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng công chúng xứ Hàn và dần trở nên quen mặt với khán giả châu Á qua loạt tác phẩm đình đám như Bridal Mask, School 2015, Hạ Cánh Nơi Anh, Cậu Út Nhà Tài Phiệt, Queen of Tears...

Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần 25 năm, nữ diễn viên đã nhiều lần được vinh danh tại các lễ trao giải danh giá như KBS Drama Awards, SBS Drama Awards, Baeksang...

Tại làng giải trí Hàn Quốc, cô nổi tiếng với tính cách rộng rãi, hào phóng. Nữ diễn viên 7X vẫn chưa kết hôn và cô từng gây bão mạng xã hội khi công khai việc thoải mái tiêu tiền để tận hưởng cuộc sống: "Không có con cái thì dành tiền nhiều để làm gì... Phải sống và tận hưởng cuộc đời chứ. Tôi là người hơi tùy hứng. Thần mua sắm mà nhập là không thể kiềm chế nổi bản thân mình".