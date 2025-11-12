HyunA ngất xỉu khi đang biểu diễn là do giảm cân quá nhanh?

(Ảnh chụp màn hình)

Sự việc xảy ra vào cuối tuần qua, ngày Chủ nhật (9/11, theo giờ địa phương), nữ ca sĩ người Hàn Quốc HyunA đã ngất xỉu khi đang biểu diễn "Bubble Pop" tại lễ hội âm nhạc Waterbomb 2025 Macau. Các video lan truyền trên mạng cho thấy các vũ công vội vã chạy đến hỗ trợ cô khi cô bất tỉnh, và một nhân viên an ninh đã bế HyunA rời khỏi sân khấu. Người hâm mộ đã bày tỏ lo lắng về sức khỏe của cô sau sự việc này.

Trước khi bị ngất xỉu khi đang biểu diễn, HyunA đã tiết lộ rằng cô đã giảm 10kg chỉ trong 1 tháng, sau những tin đồn về việc tăng cân và khả năng mang thai. Người hâm mộ HyunA lo lắng vì cô có tiền sử ngất xỉu do thần kinh phế vị, do nhịp tim hoặc huyết áp giảm đột ngột, cũng như các vấn đề sức khỏe khác. HyunA trước đây đã chia sẻ rằng sức bền của cô giảm mạnh và cô sẽ ngất xỉu khi cân nặng giảm xuống dưới 45 kg.

HyunA chia sẻ trên mạng xã hội sau khi sự việc xảy ra: "Tôi thực sự xin lỗi. Đó là một khoảng nghỉ ngắn giữa các buổi biểu diễn, nhưng tôi muốn thể hiện hết khả năng của mình. Tôi không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra, và tôi cảm thấy mình đã không chuyên nghiệp".

"Tôi sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe và tiếp tục làm việc chăm chỉ" - nữ ca sĩ viết tiếp - "Sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ diễn ra theo đúng ý tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã yêu thương và ủng hộ tôi từ khi tôi còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ".