Hyun Bin - Son Ye Jin sáng giá nhất cho mùa giải cuối năm, có cặp đôi ẵm chắc giải vì được nhà đài "chống lưng"?

Từ đây đến cuối năm làng giải trí xứ Hàn sẽ còn ít nhất 5 lễ trao giải lớn dành cho lĩnh vực phim ảnh gồm Asia Contents Awards, Asia Artist Awards, APAN Star Awards, Blue Dragon Film Awards, SBS Drama Awards,... Bên cạnh hạng mục quan trọng nhất ở mỗi lễ trao giải là Bộ phim xuất sắc nhất thì hạng mục Cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trong năm 2020, màn ảnh xứ Hàn không có quá nhiều những bộ phim xuất sắc nhưng lại xuất hiện rất nhiều những cặp đôi được khán giả yêu thích và không ngại "đẩy thuyền". Từ Hyun Bin - Son Ye Jin, Lee Min Ho - Kim Go Eun, cho đến Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji... đang là những cặp đôi được khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong mùa giải cuối năm.

Hyun Bin - Son Ye Jin

Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) được xem là bom tấn truyền hình hot nhất nhì trên màn ảnh xứ Hàn trong năm 2020. Mặc dù đã kết thúc được gần 1 năm nhưng sức nóng của bộ phim nổi tiếng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn xoay quanh mối tình "Romeo và Juliet" giữa hai miền Nam - Bắc Hàn, "phản ứng hóa học" giữa những màn tương tác cực đỉnh của bộ đôi nhân vật chính cũng là nhân tố giúp thu hút khán giả.

Hyun Bin - Son Ye Jin.

Không chỉ tạo nên những màn chemistry đầy thân mật và lãng mạn trong phim, ngoài đời, cặp đôi cũng liên tục có những khoảnh khắc "ngọt như mía lùi". Hyun Bin - Son Ye Jin không ngại khoác vai, ôm ấp, nắm tay rồi chọc ghẹo nhau hệt như một cặp tình nhân thật sự. Thậm chí, hàng loạt manh mối tố cáo cặp đôi thật sự có tình cảm ngoài đời thực cũng được fan nghiêm túc săm soi phân tích.

Với lượng fan nhiệt tình đến mức này, Hyun Bin và Son Ye Jin đang là nhân tố được nhiều người dự đoán sẽ làm nên chuyện ở mùa trao giải cuối năm.

Hyun Bin - Son Ye Jin đang được nhiều người dự đoán sẽ giành giải Cặp đôi dược yêu thích nhất trong mùa giải cuối năm.

Lee Min Ho - Kim Go Eun



Bộ phim Quân vương bất diệt của đài SBS không nhận được sự ủng hộ quá lớn của khán giả bởi nội dung quá hack não, khó xem, tuy nhiên cặp đôi chính Lee Min Ho - Kim Go Eun lại nhận được sự yêu thích của khán giả và "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Kim Go Eun - Lee Min Ho.

Trong thời gian hợp tác trên phim trường Quân vương bất diệt, Lee Min Ho và Kim Go Eun thường xuyên có những khoảnh khắc đùa vui thân thiết. Nhiều khán giả cho rằng chemistry của cặp sao ở hậu trường còn "đỉnh" hơn cả trên màn ảnh. Những hành động ngọt ngào Lee Min Ho dành cho Kim Go Eun như xoa đầu, nắm tay, trêu đùa... Thậm chí sau khi bộ phim kết thúc, người hâm mộ vẫn soi được cặp đôi liên tục xài đồ đôi với nhau.

Theo như người hâm mộ, nếu như những giải thưởng như APAN Star Awards, Blue Dragon Film Awards, Lee Min Ho - Kim Go Eun khó tranh được suất thì khả năng cao cặp đôi sẽ làm nên chuyện tại SBS Drama Awards 2020 vì ít nhất đây cũng là bộ phim do nhà đài SBS sản xuất và giải thưởng chỉ trao cho những bộ phim, chương trình truyền hình của SBS.

Lee Min Ho - Kim Go Eun gần như như nắm chắc suất Cặp đôi được yêu thích nhất tại SBS Drama Awards 2020.

Park Seo Joon - Kim Da Mi

Còn nhớ vào 2 năm trước, khi “Phó Chủ tịch” và “Thư ký Kim” còn làm điên đảo khán giả châu Á với siêu phẩm Thư ký Kim. Với “phản ứng hoá học” quá tuyệt vời trên phim, Park Seo Joon và Park Min Young được xem là một cặp trời sinh. Đẹp đôi đến mức trong một thời gian dài, họ còn làm dấy lên nghi án hẹn hò thật.

Bẵng đi một thời gian, tin đồn hẹn hò của cặp đôi Park - Park cũng lắng xuống. Park Seo Joon nói lời tạm biệt Thư ký Kim và nên duyên cùng Kim Da Mi trong bộ phim mới Itaewon Class. Lại một lần nữa, Park Seo Joon lại được gán ghép nhiệt tình với nữ chính mới. Trong năm 2020, khán giả dần quên đi hình ảnh của Phó chủ tịch và cô thư ký mà "sốt điên đảo" với ông chủ và quản lý quán nhậu Danbam.

Park Seo Joon - Kim Da Mi.

Trên phim hay ở hậu trường, Park Seo Joon và Kim Da Mi liên tục khiến dân tình "phát ngất" với những khoảnh khắc tương tác đầy tự nhiên với nhau. Hơn nữa, nhiều người còn phát hiện ra sự thật cực thú vị là Park Seo Joon và Kim Da Mi đều mang tướng phu thê. Từ đôi mắt một mí đặc trưng, Park Seo Joon và Kim Da Mi khi trưng mặt bình thường hay cười đến tít mắt cũng giống nhau đáng ngạc nhiên.



Với màn tương tác cực ngọt từ và được đông đảo khán giả trẻ ủng hộ, Park Seo Joon - Kim Da Mi đang là ứng cử viên nặng ký cho hạng mục Cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh năm 2020.

Kim So Hyun - Seo Ye Ji

Kim So Hyun - Seo Ye Ji chính là cặp đôi "tưởng không hot, nhưng lại hot không tưởng" của màn ảnh xứ Hàn năm 2020. Những khoảnh khắc vui buồn và ngập tràn ý nghĩa với Điên thì có sao (Psycho But Its Okay) mà cặp đôi đảm nhận vai diễn chính đã khép lại, tuy nhiên dư âm mạnh mẽ của bộ phim vẫn được nhiều khán giả liên tục nhắc đến, nhất là chặn hành trình gian truân để được sống cùng tình yêu của đôi trẻ Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji trên phim.

Nếu ở trên phim những phân cảnh tình yêu được đạo diễn "ban phát nhỏ giọt" thì ngay tại hậu trường đôi trẻ lại thỏa thích thể hiện tình cảm. Không có những cái hôn nồng cháy hay những lần giường chiếu đốt mắt, chỉ là những khoảnh khắc tình tứ giản đơn và hết sức tự nhiên, thoải mái cũng khiến khán giả phải rung rinh.