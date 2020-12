Hyun Bin - Son Ye Jin là cặp đôi màn ảnh xứ Hàn được yêu thích nhất năm 2020, nhưng 6 cái tên này cũng "rần rần" không kém

Năm 2020 màn ảnh nhỏ xứ Hàn đánh dấu những lần nên duyên giữa các cặp đôi trai tài gái sắc gây nức lòng người hâm mộ. Bên cạnh việc sở hữu ngoại hình tương xứng, lối diễn tự nhiên, ấn tượng thì loạt couple màn ảnh này còn sở hữu chemistry cực ngọt kèm loạt khoảnh khắc tình bể bình đáng ghen tỵ. Không say sưa, ngọt ngào trên phim thì cũng thân thiết ngoài đời thực, những cặp đôi màn ảnh dưới đây chắc hẳn đã để lại cho khán giả một dấu ấn khó phai trong năm 2020.

Hyun Bin - Son Ye Jin phim Hạ cánh nơi anh

Hyun Bin - Son Ye Jin có thể nói là cặp đôi hot nhất màn ảnh xứ Hàn năm 2020 khi cả hai kết hợp cùng nhau trong dự án truyền hình đình đám của nhà đài tvN có tên Hạ cánh nơi anh. Mặc dù bộ phim đã kết thúc gần 1 năm, tuy nhiên dư âm của nó vẫn còn kéo dài đến tận thời điểm hiện tại. Tất cả là nhờ "phản ứng hóa học", những màn tương tác cực đỉnh của Hyun Bin và Son Ye Jin thể hiện.

Hyun Bin - Son Ye Jin.

Không chỉ thân mật và lãng mạn trong phim, ngoài đời, cặp đôi vàng cũng liên tục có những khoảnh khắc "ngọt như mía lùi", y như của 1 cặp tình nhân thực thụ. Từ những câu nói trò chuyện, những lời trêu đùa đến ánh nhìn trìu mến, thiết tha, những cái nắm tay nhẹ nhàng, tất cả đều quá đỗi chân thật và gây thương nhớ tuyệt đối, khiến fan tích cực ghép đôi Hyun Bin - Son Ye Jin từ trong phim ra tận ngoài đời.



Không chỉ có những khán giả bình thường trung thành vốn yêu thích Hyun Bin - Son Ye Jin mà "thuyền" anh quân nhân Bắc Hàn và chị đẹp Nam Hàn còn kết nạp được cả dàn sao nổi tiếng như Younha, Trần Nghiên Hy, Dương Thừa Lâm,... Có thể thấy, chính sự kết hợp quá ngọt của cặp đôi từ trong phim cho đến ngoài đời thực đã giúp cả hai tạo nên một dấu ấn vô cùng rực rỡ giữa vô số những dự án được ra mắt trong năm 2020 nhưng thất bại thảm hại.

Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji phim Điên thì có sao

Không được nhà đài tvN lăng xê mạnh mẽ như "người anh" Hạ cánh nơi anh, nhưng Điên thì có sao vẫn nổi rần rần nhờ cốt truyện nổi loạn và đặc biệt là màn kết hợp quá ngọt ngào của cặp đôi Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji.

Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji.

Ngay từ khi phim bắt đầu phát sóng, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng chemistry của anh điều dưỡng điển trai Kim Soo Hyun và cô nhà văn điên loạn Seo Ye Ji vô cùng phù hợp. Xem phim, khán giả dễ dàng nhận thấy nam chính và nữ chính rất giống như một cặp tình nhân thực thụ. Đặc biệt hơn, khuôn mặt của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji còn được cộng đồng mạng đánh giá là khá giống nhau, có nét phu thê.

Không chỉ vậy, trong những cuộc phỏng vấn dàn cast phim Điên thì có sao, Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đều không ngần ngại dành cho bạn diễn những lời khen "có cánh". Chưa kể trong hậu trường phim, có không ít cảnh Kim Soo Hyun khoác áo, cầm túi cho Seo Ye Ji được ống kính ghi lại. Chính vì tương tác trên phim lẫn hậu trường quá ngọt ngào mà Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji còn vượt mặt cả Hyun Bin - Son Ye Jin để giành được giải thưởng Cặp đôi được yêu thích nhất năm 2020 tại lễ trao giải AAA diễn ra hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Lee Min Ho - Kim Go Eun phim Quân vương bất diệt

Quân vương bất diệt là bộ phim từng khiến cả châu Á dậy sóng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng từ nội dung, lùm xùm xung quanh kịch bản cho đến "hint" tình cảm của cặp đôi chính là Lee Min Ho và Kim Go Eun.

Lee Min Ho - Kim Go Eun.

Mặc dù bị khán giả chê diễn xuất gượng gạo trên màn ảnh, tuy nhiên Lee Min Ho - Kim Go Eun lại được "đẩy thuyền" nhiệt tình vì tương tác quá ngọt ngào ở hậu trường và fan vẫn giữ vững niềm tin cho đến thời điểm hiện tại.



Trong thời gian hợp tác trên phim trường Quân vương bất diệt, Lee Min Ho và Kim Go Eun thường xuyên có những khoảnh khắc đùa vui thân thiết. Nhiều khán giả cho rằng chemistry của cặp sao ở hậu trường còn "đỉnh" hơn cả trên màn ảnh. Những hành động ngọt ngào Lee Min Ho dành cho Kim Go Eun như xoa đầu, nắm tay, trêu đùa... Thậm chí sau khi bộ phim kết thúc, người hâm mộ vẫn soi được cặp đôi liên tục xài đồ đôi với nhau. Chưa kể sau khi bộ phim kết thúc, Lee Min Ho còn chia sẻ lên Instagram ảnh chụp với Kim Go Eun vô cùng lãng mạn. Trước đây, ngoài mẹ ruột, nam thần màn ảnh Hàn này chưa bao giờ đăng ảnh chung với bất kỳ mỹ nhân nào lên trang cá nhân nên càng khiến dân tình dậy sóng.

Park Seo Joon - Kim Da Mi trong Tầng lớp Itaewon

Không kèn trống như nhiều bộ phim khác, Tầng lớp Itaewon vẫn đủ sức tạo nên cú hit đình đám trên màn ảnh xứ Hàn năm 2020 khi khai thác đề tài mới lạ về cuộc sống, sự nghiệp và tình yêu của lớp trẻ hiện nay, đặc biệt, phản ứng hóa học của Park Seo Joon - Kim Da Mi trong phim quá tuyệt khiến khán giả không ngại "đẩy thuyền" cặp đôi.

Park Seo Joon - Kim Da Mi.

Trong phim, Park Seo Joon và Kim Da Mi liên tục khiến dân tình "phát ngất" với những khoảnh khắc tương tác đầy tự nhiên với nhau. Hơn nữa, nhiều người còn phát hiện ra sự thật cực thú vị là cả hai thật sự mang tướng phu thê. Từ đôi mắt một mí đặc trưng, Park Seo Joon và Kim Da Mi khi trưng mặt bình thường hay cười đến tít mắt cũng giống nhau đáng ngạc nhiên.