Hyun Bin - Gong Yoo - Lee Min Ho được báo chí Hàn ca tụng nổi tiếng hơn Brad Pitt, dân mạng liền xảy ra tranh cãi

Mới đây trong chương trình "Kingsman; Humanities Saving Humanities" của đài TV CHOSUN bất ngờ đưa tin về sự nổi tiếng của Hyun Bin - Gong Yoo - Lee Min Ho tại Ấn Độ.

Theo đó, chương trình đã mời đến phóng viên người Ấn Độ Shephali Bhatt để nói về sự nổi tiếng của làn sóng Hallyu ở quốc gia đông dân này, tại đây vị phóng viên đã chia sẻ rằng: "Văn hóa nghệ thuật của Ấn Độ, vốn chịu ảnh hưởng của Mỹ, tuy nhiên hiện tại chúng đang trải qua một sự thay đổi lớn do văn hóa Hàn Quốc. Hyun Bin, Gong Yoo và Lee Min Ho đang trở nên phổ biến hơn trong giới trẻ Ấn Độ và được đánh giá là nổi tiếng nhiều so với Brad Pitt hay Ryan Gosling".

Hyun Bin.

Gong Yoo.

Lee Min Ho.

Brad Pitt.

Không chỉ tại Ấn Độ, làn sóng Hallyu đang ngày một phổ biến dần ở nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên việc đưa những nghệ sĩ lên bàn cân so sánh xem ai nổi tiếng hơn đã vấp phải nhiều tranh cãi của netizen. Ngoài ra, tuổi đời lẫn tuổi nghề của Brad Pitt cũng lớn hơn nhiều so với Hyun Bin - Gong Yoo - Lee Min Ho nên việc đưa một tên tuổi của Hollywood so với các nghệ sĩ Châu Á bị cho là quá khập khiễng.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực khi cho rằng vị phóng viên Shephali Bhatt chỉ đang đề cập đến khán giả trẻ đang yêu mến nghệ sĩ nào mà thôi, thế nên điều này cũng không đáng phải chỉ trích.