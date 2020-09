Hyun Bin bị đào phát ngôn nhờ bố mẹ giữ hộ tiền cho tới khi cưới vợ, fan hài hước bình luận: "Đưa Son Ye Jin cất giúp cho"

Bắt đầu sự nghiệp với vai "kẻ đeo bám" trong phim Bodyguard (Vệ Sĩ) phát hành năm 2003, Hyun Bin đã từng bước khẳng định thực lực và tên tuổi trên bản đồ diễn viên xứ Hàn qua hàng loạt tác phẩm đình đám như My Name Is Kim Sam Soon (Tên Tôi Là Kim Sam Soon), The Snow Queen (Nữ Hoàng Tuyết), Worlds Within (Thế Giới Họ Đang Sống), Memories Of The Alhambra (Hồi Ức Memories Of The Alhambra),...

Với nhan sắc điển trai, lối diễn duyên dáng cùng khả năng hóa thân linh hoạt, độ nổi tiếng của Hyun Bin không hề giảm sút, đặc biệt dự án truyền hình mới đây mà nam diễn viên tham gia: Crash Landing On You (Hạ Cánh Nơi Anh) đóng cùng với Son Ye Jin đã giúp tên tuổi của Hyun Bin phủ sóng trên khắp châu Á. Chính vì thế những hình ảnh lẫn phát ngôn của Hyun Bin cũng liên tục bị dân mạng đào bới trở lại.

Mới đây, người hâm mộ tiếp tục đào bới lại lời chia sẻ của Hyun Bin khi đề cập đến vấn đề tiền bạc và nhận được rất nhiều lời bàn tán. Cụ thể trong chương trình Good Morning của đài SBS, phát sóng hồi năm 2013, lúc này nam diễn viên vừa nhận giải thưởng của Tổng thống với thành tích tiết kiệm được 35 tỷ won trong 17 năm.

Hyun Bin chia sẻ khi nhận được giải thuởng: "Thật vinh dự khi nhận được giải thưởng này vào một ngày ý nghĩa như vậy. Bố mẹ là người quản lý tài chính cho tôi bởi vì tôi chưa kết hôn".

Tiếp đến khi được hỏi Hyun Bin có bao nhiêu tài khoản ngân hàng do anh đứng tên. Nam diễn viên thật thà cho biết: "Tôi không chắc. Tôi không nhớ con số chính xác, nhưng tôi nghĩ là hơn 10".

Hyun Bin bị đào bới tiết lộ chuyện tiền nong trên truyền hình.

Ngay sau đoạn video được đào bới, nhiều người hâm mộ của cặp đôi BinJin liền để lại những lời bình luận thú vị: "Đưa Son Ye Jin giữ hộ cho anh ơi", Bên ngoài ấm áp, bên trong lại rất nhiều tiền, người đàn ông có số 1 của showbiz là đây chứ đâu", "Mỗi lần Hyun Bin cười một cái là trái tim tôi muốn gục ngã", "Tôi đang tưởng tượng cảnh Hyun Bin với Son Ye Jin lấy nhau thì tiền để đâu cho hết?".

Son Ye Jin liên tục bị réo gọi trong các bài viết liên quan đến "người tình tin đồn" Hyun Bin.

Hyun Bin và Son Ye Jin bằng tuổi nhau và đều đang là những người độc thân quyến rũ nhất làng giải trí xứ Hàn. Đầu năm 2019, cặp đôi bị người hâm mộ phát hiện hò hẹn tại Mỹ nhưng công ty chủ quản của cả hai đã nhanh chóng phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè đơn thuần. Trong những bài phỏng vấn, cặp đôi luôn dành cho nhau những cái nhìn ngọt ngào và lời khen có cánh.

Thời điểm bộ phim Hạ cánh nơi anh phát sóng, một số nguồn tin còn khẳng định, Son Ye Jin và Hyun Bin từng bí mật hò hẹn, chia tay rồi lại tái hợp. Tuy nhiên, thông tin này tiếp tục bị chính công ty quản lý của hai ngôi sao nổi tiếng phủ nhận.