Hy hữu: Thầy giáo tiếng Anh chiếu nhầm đoạn chat có clip phụ nữ lõa thể khi đang dạy online, người gửi là thầy hiệu phó

Ngày 29/10, thông tin trên tờ Vietnamnet, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết đã báo cáo lên UBND tỉnh về vụ giáo viên để xuất hiện clip có hình ảnh phản cảm trong khi dạy học trực tuyến xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra tại trường THPT TP Cao Lãnh. Theo đó, cách đây hơn 3 tuần, khi đang dạy online cho một lớp học khối 11, giáo viên bộ môn Anh Văn là thầy C.T.H trong lúc trình chiếu bài giảng trên màn hình máy tính cho cả lớp theo dõi đã "vô tình" để lộ đoạn chat chứa video có những hình ảnh loã thể của một phụ nữ.

Ngay sau đó, thầy H. nhắn vào nhóm Zalo của lớp, yêu cầu các học sinh không phát biểu, chia sẻ những hình ảnh nói trên.

Trường THPT TP Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Tuy nhiên, sự việc sau đó được các phụ huynh học sinh phát hiện. Phụ huynh sau đó gửi đơn phản ánh đến Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu làm rõ sự việc.

Quá trình xác minh, video nhạy cảm trên được xác định do hiệu phó trường này gửi đến một ngày trước cho thầy H.. Thầy Hiệu phó này sau đó được xác minh là ông V.Q.C.

Báo cáo lên BGH nhà trường và Sở GD-ĐT, ông C. xác nhận có gửi video nội dung nhạy cảm cho đồng nghiệp, nhưng không phải trong lúc dạy trực tuyến. Đoạn video do một người quen gửi cho ông C. có cảnh các nữ công nhân tại nhà máy "3 tại chỗ" khi chuẩn bị đi tắm.

Hiệu phó nói ông tiếp tục chuyển video cho đồng nghiệp là để chia sẻ về "đời sống công nhân quá khó khăn".

Qua sự việc trên, Trường THPT TP Cao Lãnh và ông C và thầy H. đã nhận lỗi và nghiêm túc rút kinh nghiệm không để sự việc tương tự xảy ra.

Tuy nhiên, trước báo cáo của Sở GD-ĐT cũng như phương án xử lý của BGH nhà trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu - không đồng tình với cách xử lý của nhà trường, và yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an tỉnh xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc, thông tin trên tờ VnExpress cho biết thêm.