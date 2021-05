Hy hữu: Bé trai 12 tuổi bị kẹt chặt ngón tay vào tay nắm cửa hư, mẹ vất vả đưa con chuyển nhiều bệnh viện cấp cứu

Chiều 10/5, Bác sĩ Trần Chí Khôi, khoa Chi dưới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM (BV CHCH) cho biết, vừa qua ông cùng các bác sĩ vừa giải cứu ngoạn mục một trường hợp bệnh nhi bị kẹt ngón tay vào tay nắm cửa bị hư, suýt phải cắt bỏ ngón tay.

Bệnh nhi là bé T.N.M. (12 tuổi 2009, ngụ phường Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM).

Bé trai vào viện khi ngón tay bị tay nắm cửa "nghiến" chặt.

Theo bệnh sử, khoảng 14h chiều ngày 9/5 bé cầm tay nắm cửa bị hư chơi, đút ngón tay vào khe hở ở giữa và bị kẹt.

Bé được người nhà và y tế địa phương cố gắng tháo ra trong nhiều giờ nhưng thất bại nên chuyển tiếp đến BV CTCH vào tối cùng ngày.

Tại phòng khám Cấp cứu của BV, ekip trực cố gắng đưa các dung dịch bôi trơn vào để thử rút ngón tay ra.

Tuy nhiên không những không thành công mà ngón tay ngày càng phù nề nên càng bị siết chặt, còn bé trai không chịu được cảm giác đau.

Lúc này, các bác sĩ quyết định cho bé nhập viện, làm xét nghiệm tiền phẫu để chuẩn bị phương án tháo dị vật khi đã gây mê.

Chiếc cưa máy bác sĩ dùng để cấp cứu cho bé trai.

Tại phòng mổ, toàn ekip trực hội chẩn để đưa ra phương án tối ưu nhất trong điều kiện có thể vì đây là tình huống rất nhạy cảm, vì bác sĩ là phẫu thuật viên chứ không phải là thợ máy.

"Nếu chỉ là bác sĩ thì không thể sử dụng phương tiện thông thường để xử lý, ngược lại một người thợ máy lại không thể can thiệp vào cơ thể của con người" - bác sĩ Khôi nói.

Sau một thời gian hội chẩn căng thẳng, cả ekip quyết định dùng máy cưa để phá tay nắm inox. Sau khoảng 15 phút toát mồ hôi, các bác sĩ cũng giải cứu kịp thời ngón tay bé khỏi dị vật nguy hiểm nghiến chặt.

Hiện bệnh nhi đã ổn định sức khỏe và qua được cơn hoảng loạn tinh thần.

Ngón tay sau khi được bác sĩ dùng cưa máy giải cứu.

Theo bác sĩ Khôi, trong trường hợp của bé M. nếu chỉ áp dụng các biện pháp tháo khóa thủ công, chần chừ quá lâu thì ngón tay ngày càng phù nề tạo hiệu ứng garot làm thiếu máu nuôi và nặng nhất là sẽ phải tháo bỏ ngón tay.

"Nếu chúng ta cố gắng tháo theo cách thông thường như tháo nhẫn thì sẽ làm tổn thương kiểu lột găng, nghĩa là toàn bộ da cơ và gân của ngón tay sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, dù có khâu lại thì cũng rất khó phục hồi chức năng.

Còn nếu sử dụng phương tiện không tinh tế sẽ vô tình gây thêm tổn thương cho bệnh nhân và ngay cả cho ekip y bác sĩ

Bệnh nhi này tiên lượng sau xử lý rất tốt vì không gây thêm tổn thương ngón tay của bé" - bác sĩ Khôi thông tin.

Càng để lâu, ngón tay càng sưng nề và thiếu máu nuôi.

Sau khi xử lý cấp cứu ổn thỏa, các bác sĩ hỏi mẹ bệnh nhi, rằng tay nắm cửa hư rồi sao không vứt đi mà giữ lại trong nhà. Người mẹ cho biết vì ở nhà thuê nên cái gì hư cũng không được bỏ mà phải cất đi để trả lại chủ nhà.

Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh mùa hè là hay xảy ra các tai nạn đáng tiếc do sự hiếu động của các bé. Do đó người lớn cần quan tâm hơn nữa đến con em để kịp thời phát hiện, can thiệp khi có sự cố.