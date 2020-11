Huỳnh Anh chính thức lên tiếng lúc nửa đêm: Cô sẵn sàng mời Cục Cảnh sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao vào cuộc

Suốt cả tối nay, dân tình xôn xao thông tin Huỳnh Anh - bạn gái cầu thủ Quang Hải bị tố chen chân vào mối quan hệ của người khác. Dù biết đối phương đang có bạn gái nhưng cô vẫn không ngại "muốn tìm hiểu".

Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau thì cô nàng cũng lên tiếng rồi đây. Huỳnh Anh lý giải rằng mình bị... hack nick, và sẽ làm việc Cục Cảnh sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao!

Cô nàng 21 tuổi cũng lý giải chuyện tình cảm của mình và Quang Hải chỉ là... đang giận dỗi nhau chứ không phải cắm sừng!

Quang Hải và Huỳnh Anh chỉ là... đang giận dỗi nhau.

Dưới đây là nguyên văn chia sẻ của Huỳnh Anh:

"Trước hết cho phép H.A xin lỗi mọi người vì những ồn ào gần đây ạ. H.A nghĩ là sẽ im lặng thôi vì càng nói mọi chuyện càng rối, nhưng mọi chuyện bị đưa đi xa quá và những người không liên quan bị ảnh hưởng nên H.A muốn làm rõ vài điều ạ.

Đầu tiên, H.A và anh Hải có giận dỗi nhau và vì không muốn ồn ào nên cả hai đã chọn cách im lặng. Nên tuyệt đối không có chuyện H.A "cắm sừng" anh Hải.

Và sau cùng là việc "xen vào mối quan hệ của 1 bạn nữ khác". H.A khẳng định không làm gì có lỗi với ai cả. Việc H.A giữa "anh được nhắc đến" là khi mình chuyển đến thuê 1 căn hộ ở gần nhà mới của mình (trong lúc đợi nhận nhà). Anh ý là em trai của chị chủ nhà đã được chị nhờ để đến đón mình đến xem nhà. Hình ảnh mình và anh kia chụp chung khi ngồi cafe dưới chung cư trong lúc hẹn gặp để xem căn hộ - trước 2 ngày mình đến ký hợp đồng. Cũng như những bạn fan nam khác của H. thôi, anh xin chụp với mình vì là fan bóng đá của H. (Hình được chụp và lưu bằng máy của mình chứ chưa gửi cho ai cả). Hôm đến làm hợp đồng thì mình có để lại điện thoại ở căn hộ khi xuống dưới làm dấu vân tay ra vào thang máy và điện thoại mình không cài pass, đơn giản là vì trước đây để mật khẩu là sinh nhật của anh Hải nhưng về sau xoá đi chưa nghĩ để mật khẩu gì nên tạm thời để trống. Trong note của mình có lưu lại những thứ quan trọng như mật khẩu facebook, instagram, bank...

H.A khẳng định tin nhắn hoàn toàn không phải do mình nhắn! Đoạn tin nhắn được up lên chắc chắn đã được dàn dựng và qua chỉnh sửa. Thời gian mình xa điện thoại tầm 30 phút thôi nên không thể nào mà dàn dựng được hết tất cả trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.

H.A sẽ cùng gia đình làm việc với Cục Cảnh sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao về việc có ai song-song đăng nhập vào tài khoản facebook của mình không. Và chắc chắn sẽ giải quyết rõ cho đến cùng chuyện này. Cả tối nay mình gấp rút đổi mật khẩu tất cả tài khoản liên quan và bên ngân hàng để bảo mật lại tất cả thông tin của H.A nên bây giờ mới có thời gian đính chính.

Còn mình không biết bạn kia làm vậy với mục đích gì. Để pr cho bản thân hoặc vì lý do nào đó. Nhưng chắc chắn bạn sẽ phải trả cái giá rất đắt cho hành động này!

H.A thật lòng xin lỗi những người yêu quý và từng yêu quý H.A. Và cũng cảm ơn những người đã ở bên cạnh động viên H.A".

Nội dung này của cô trái ngược với thông tin trước đó. H.T.Q - cô gái bóc phốt cho biết sau khi mình đăng bài, bạn thân của Huỳnh Anh đã gọi điện cho mình vì Huỳnh Anh đang ở ngoài đường, không tiện liên lạc.

Người bạn thân này còn nói thêm: "Bạn em (tức Huỳnh Anh) là khách thuê nhà của anh Q. (tức nam chính vụ bóc phốt), lúc đến thì anh Q. có nói với bạn em là anh Q. chia tay người yêu cũ rồi, trong giai đoạn dứt khoát với nhau chứ không hề nói với bạn em vẫn đang quen chị, nên bạn em mới dây dưa với anh Q. như thế... Chính anh Q. cũng nói với em là anh ấy chia tay chị rồi".

Điều này hoàn toàn trái ngược với những tin nhắn mà Huỳnh Anh gửi cho bạn trai H.T.Q.

Ngoài ra, H.T.Q còn chia sẻ: "Mình chia tay rồi. Vì mình không chấp nhận bị cắm sừng. Nhưng lúc chia tay Q. vẫn chưa biết là bị mình phát hiện, nên Q. chỉ bảo lý do là do thương mình. Do mình hi sinh vì bạn ấy nhiều quá, không muốn mình khổ nữa".