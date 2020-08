Huyền thoại Rap LK chia sẻ về những ồn ào tại King Of Rap, tiết lộ ấn tượng nhất với Richchoi

Chiều 26/8, thần tượng một thời của giới trẻ 9x LK đã có một buổi gặp gỡ báo chí để ra chia sẻ về MV âm nhạc Hà Nội Xịn. Trong buổi chia sẻ của mình, LK (Lil Knight) dành nhiều thời gian để chia sẻ về dự án âm nhạc của mình cũng như thông điệp mà anh muốn truyền tải.

Rapper LK cũng cho biết, Hà Nội Xịn chính là sản phẩm mở đầu cho những dự án kế tiếp của anh và một trong số đó chính là album Thegioimatto.

Theo LK, lần đầu tiên anh sẽ để âm nhạc là chất dẫn để đưa khán giả tới câu chuyện của chính bản thân anh, về suốt khoảng thời gian 2 thập kỷ đã trôi qua.

Cũng trong buổi chia sẻ, LK cho biết đây sẽ là album cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Về thời điểm ra mắt album thì theo LK chuyện này không mấy liên quan tới việc anh ngồi "ghế nóng": "Mình đã ấp ủ kế hoạch ra mắt album từ 1 năm trước. Việc được tham gia King of rap là một sự may mắn hơn đối với bản thân LK. Dù không tham gia King or rap thì kế hoạch vẫn diễn ra như vậy, có chăng thời điểm này may mắn hơn mà thôi".

Về show truyền hình đang nóng gần đây "King of rap", LK cũng dành khá nhiều thời gian để chia sẻ về sự có mặt của mình trên "ghế nóng".

Trước những sự so sánh hay tranh cãi về 2 show rap là "Rap Việt" và "King of rap" thì LK cũng thật thà tâm sự: "Quả thật từ lúc quay chương trình ở Sài Gòn và sau đó ra Hà Nội để chuẩn bị album thì anh không có bất kỳ chút thời gian nào để đọc các bình luận trên mạng xã hội. Anh nghĩ mọi thứ nên để mọi người tự cảm nhận, mình không cần thiết phải nói gì".

Cũng trong buổi trò chuyện, LK dành khá nhiều lời khen cho những rapper trẻ ở thời điểm hiện tại. Dù là một rapper kỳ cựu nhưng bản thân LK cũng cho biết, anh cảm thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn ở các bạn trẻ những tư duy âm nhạc mới mẻ ở thời điểm hiện tại.

Nam rapper cũng tiết lộ, anh ấn tượng với khả năng của rất nhiều bạn trẻ mà đặc biệt là Richchoi - thành viên đang tham gia thi đấu tại King of rap.

"Một năm trở lại đây thì ngoài việc giữ chất nhạc của riêng mình, mình vẫn phải hòa nhập với các bạn trẻ để dung hòa kỹ năng, tư duy âm nhạc của mình", LK chia sẻ.