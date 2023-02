"Huyền thoại nhan sắc đẹp nhất thế kỷ" Jennifer Connelly: Người mẹ đơn thân gặp được tình yêu chân ái, 20 năm vợ chồng vẫn trọn vẹn như ngày đầu

Nếu gọi tên những huyền thoại nhan sắc đẹp nhất thế kỷ 20 người ta không thể nào bỏ qua cái tên Jennifer Connelly - "người phụ nữ khiến đàn ông thế giới gục ngã".

Nhan sắc huyền thoại của thế kỷ 20

Từ khi còn là một cô bé, Jennifer Connelly đã nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp như một thiên thần.

Jennifer Connelly bắt đầu sự nghiệp của mình trong showbiz với vai trò là người mẫu nhí và sau đó chuyển hướng sang diễn xuất. Connelly thành công với vai trò người mẫu và xuất hiện trên các tạp chí và quảng cáo trên truyền hình. Vào năm 1984, Connelly bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong "Once Upon a Time in America", khi ấy người đẹp vừa tròn 12 tuổi.

Ở tuổi đôi mươi, Jennifer Connelly sở hữu vẻ đẹp thanh tú như thiên thần, khó ai có thể bì lại được. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, đôi mắt xanh lơ như biết nói, người đẹp còn có thân hình nóng bỏng hoàn hảo. Người ta nói rằng nhan sắc của Jennifer Connelly khiến đàn ông gục ngã còn khiến phụ nữ khao khát ngưỡng mộ.

Mặc dù sự nghiệp của Jennifer Connelly khởi đầu khá sớm và thành công, nhưng việc nổi tiếng từ quá trẻ cũng dẫn đến nhiều bất hạnh. Nữ diễn viên nhìn thời thơ ấu của mình qua lăng kính phê phán, chia sẻ với tờ Independent, Jennifer Connelly cho biết có những điều tốt đẹp và cả những khó khăn.

Truyền thông đánh giá, Jennifer Connelly dường như thoát được lời nguyền của ngôi sao nhí tại Hollywood, tất nhiên điều này không có nghĩa người đẹp "bình an vô sự".

Mặc dù Jennifer Connelly đã thành danh trong sự nghiệp từ khi còn trẻ, nhưng người đẹp luôn thấy mình phải vật lộn để chứng tỏ là một diễn viên nghiêm túc. Khi Jennifer Connelly được gọi là quả bom sex nóng bỏng thì người đẹp lại hi vọng được mọi người yêu thích vì diễn xuất hơn.

Cuộc hôn nhân 2 thập kỷ "kỳ lạ" của Hollywood

Jennifer Connelly làm mẹ đơn thân ở tuổi 27, cô sinh con trai đầu lòng (Kai - 1997) với nhiếp ảnh gia David Dugan. Tuy nhiên, cả hai chưa từng kết hôn.

Năm 2001, Jennifer Connelly lần đầu gặp Paul Bettany khi tham gia bộ phim "A Beautiful Mind", bộ phim mà người đẹp đã giành giải Oscar cho giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, ở thời điểm đó cả hai đều đang trong một mối quan hệ khác. Sau đó, cả hai duy trì mối quan hệ bạn bè và thường xuyên trò chuyện trong nhiều năm. Họ đã thu hút nhau từ ngày đầu gặp gỡ và phát triển mối quan hệ mạnh mẽ hơn thông qua các chuyện trò chuyện.

Bettany tiết lộ rằng vụ việc ngày 11/9/2001 chấn động nước Mỹ, anh đã lo lắng cho Connelly đến mức nhận ra rằng mình đã yêu cô ấy nhiều tới mức nào. Anh ấy đã cầu hôn trước khi họ bắt đầu chính thức hẹn hò và ngay lập tức chuyển tới New York để được sống cùng Jennifer Connelly.

Vào năm 2002 cả hai đã chính thức bên nhau và hôn lễ được tổ chức ngay sau đó một năm. Sau khi kết hôn không lâu, Jennifer Connelly sinh cho Paul Bettany một cậu con trai kháu khỉnh. Paul Bettany đã chăm sóc không chỉ con trai của hai người mà còn làm một người bố hoàn hảo với cậu con riêng của vợ. Khi có dịp nói với ai đó về những đứa con của mình, Paul Bettany luôn hạnh phúc gọi Kai là con trai yêu quý của tôi.

Năm 2006, trong một lần phỏng vấn khi phóng viên hỏi rằng liệu anh và Jennifer Connelly có quyết định mở rộng "quân số gia đình" hay không thì nam diễn viên đã trả lời rằng: Tất cả phụ thuộc vào cô ấy. Câu trả lời của Paul Bettany nhận được rất nhiều sự ủng hộ của phái nữ và họ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ vì Jennifer Connelly thật sự đã tìm được một người chồng tốt.

Năm 2011, Jennifer Connelly và Bettany hạnh phúc đón cô công chúa nhỏ đến với gia đình. "Làm cha mẹ đã thay đổi cách tôi làm mọi thứ. Điều lớn nhất đối với tôi là muốn các con lớn lên an toàn và có cuộc sống hạnh phúc. Với tôi, thế là đủ", nữ diễn viên chia sẻ.

Gia đình năm người của Jennifer Connelly.

Người ta từng nhiều lần phỏng vấn Jennifer Connelly và Bettany cách duy trì hạnh phúc giữa Hollywood ồn ào và nhiều sự thay đổi. Nói về gia đình mình, Bettany hạnh phúc nói rằng vợ và các con đã giúp anh nhận ra điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống, đồng thời cả hai đều nhận thức đầy đủ về cạm bẫy của thế giới showbiz.

"Chúng tôi yêu thích làm việc và diễn xuất nhưng thành thật mà nói, không nơi nào khiến chúng tôi yêu thích bằng một cuộc sống yên bình, tĩnh lặng với con cái của mình", Bettany chia sẻ.

Vẻ đẹp tuổi ngoài 50 của Jennifer Connelly.

Ở tuổi 52, Jennifer Connelly vẫn duy trì cho mình sự xinh đẹp và cô thừa nhận mình yêu những nếp ngăn. "Thật đáng buồn khi chúng ta đánh đồng vẻ đẹp của phụ nữ với tuổi trẻ. Thật xấu hổ khi rất nhiều người trong chúng ta khó đánh giá cao vẻ đẹp của một người phụ nữ lớn tuổi và chấp nhận điều đó ở bản thân. Tôi không muốn xóa lịch sử của mình trên khuôn mặt", Jennifer Connelly chia sẻ với tờ More.

Jennifer Connelly cho biết mặc dù cô không phẫu thuật để duy trì sự trẻ trung nhưng cũng không đánh giá những người phụ nữ chọn phẫu thuật để níu kéo tuổi xuân: "Tôi không phán xét, mỗi người phụ nữ đều có sự lựa chọn của riêng mình".

Nguồn: Tổng hợp