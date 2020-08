Huyền My và Kỳ Duyên cùng có động thái cho thấy mối quan hệ thật sau tin đồn "bằng mặt không bằng lòng"

Kỳ Duyên và Huyền My đều nổi tiếng từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu, Huyền My có danh hiệu Á hậu 1 đã gây nhiều tranh cãi nhưng phải đến khi Kỳ Duyên liên tiếp vướng phải scandal thì có nhiều tin đồn về quan hệ bất hòa của hai nàng Hậu xuất hiện.

Tuy nhiên, Huyền My và Kỳ Duyên đã thỉnh thoảng đáp trả nhẹ nhàng những điều này qua động thái trên mạng xã hội. Ví dụ như mới đây, Kỳ Duyên đăng hình selfie xinh xắn thì Huyền My liền vào bình luận: "Xinh quá đi". Đáp lại lời khen của Huyền My, Kỳ Duyên cũng vui vẻ: "Hội những cô gái 18 tuổi mơn mởn".

Tại thời điểm xuất hiện những tin đồn không hay về mối quan hệ giữa hai người đẹp, cả hai bên đều giữ im lặng. Tuy nhiên thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Huyền My lại tiếp tục thoải mái xuất hiện cùng nhau, đăng ảnh chung và tương tác qua lại trên mạng xã hội.

Kỳ Duyên còn không ngại nói về tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" với đàn chị: "Tôi từng nghe nhiều người xung quanh bảo chị Huyền My hại tôi. Đến giờ, tôi chưa xác định được chính xác nó như thế nào nên tôi và chị My không bao giờ nhắc đến nữa.

Tôi chỉ biết những lần gần nhất tôi tiếp xúc với chị My thì tôi thấy chị ấy rất vui vẻ với tôi. Người ta đối xử với tôi như nào, tôi sẽ đối xử với họ như thế chứ không quan tâm đến những thông tin bên ngoài".