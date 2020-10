Huyền My khoe ảnh bố mẹ thời trẻ, nhan sắc thế này bảo sao con gái là Á hậu

Mới đây, Á hậu Huyền My đã đăng tải lên story một loạt ảnh của bố mẹ cô thời còn trẻ. Bố của Huyền My không những điển trai như tài tử mà còn có thần thái rất thu hút, gu ăn mặc cũng sành điệu và thời trang.

Trong khi đó, bức ảnh cưới của bố mẹ Huyền My thì cho thấy nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của mẹ cô. Được biết, hiện tại mẹ của Huyền My cũng vẫn rất trẻ trung so với tuổi. Bà thường được khen giống như hai chị em khi chụp ảnh chung với con gái Huyền My.

Hình ảnh thời trẻ của bố mẹ Á hậu Huyền My

Trước đó cũng có lần Huyền My đăng ảnh thời trẻ của bố và "gây sốt" trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng khen ngợi cả bố và mẹ nàng Hậu đều sở hữu nhan sắc rất nổi bật nên mới sinh ra con gái là Á hậu. Ngay cả em trai của Huyền My cũng được khen ngợi điển trai như hot boy.