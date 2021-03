"Huy quần hoa" chính thức lên tiếng sau khi bị vợ tố ngoại tình và lộ loạt tin nhắn "giường chiếu"

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài tố của vợ "thánh photoshop Huy quần hoa" - một designer có tiếng trên mạng xã hội. Theo bài đăng, cô tố chồng mình ngoại tình với một cô gái sinh năm 2002 và đang là sinh viên.

Cô vợ kể 1 loạt "thâm cung bí sử" từ việc mình bên chồng từ 2 bàn tay trắng, hi sinh hết lòng đến khi anh có được sự nghiệp, nổi tiếng MXH như ngày hôm nay thì phản bội vợ. Thậm chí nhiều lần đi công tác, anh còn chung sống với nhân tình như vợ chồng.

Cô vợ cũng tung 1 loạt bằng chứng chồng ngoại tình, nội dung tin nhắn quá mùi mẫn khiến người xem đỏ mặt.

Bài đăng của cô vợ trên facebook cá nhân

Cô gái 2k2 dù biết rõ Huy quần hoa đã có gia đình nhưng vẫn chủ động nhắn tin chèo kéo: "Đúng là nhẽ ra em không nên làm như vậy, để khách quan hơn thì anh cũng là người muốn, vậy tại sao anh lại 'have sex' (làm tình) với em?

Tình một đêm vẫn có thể là bạn, tình một đêm là tự nguyện từ cả 2 phía và tình một đêm không phải người thứ ba vì nhu cầu là chuyện rất bình thường. Anh, em hay bất kỳ ai đi nữa thì cũng đã và cũng sẽ ngoại tình thôi, ít nhất là ngoại tình tư tưởng".



Tuy nhiên, người thân của Huy quần hoa cũng lên tiếng: "Chị dâu tôi không biết làm gì hết. 2 vợ chồng đang rất bình thường, không biết xích mích gì mà chị ấy đòi giết anh tôi, chờ anh tôi ngủ say đem 1 cái chày sắt, 1 con dao vào đánh anh tôi. Gia đình tôi giấu không cho ai biết, vẫn coi chị ấy như con cái trong nhà".

Sau khi nhận lượng "gạch đá" lớn từ cộng đồng mạng cho việc phản bội vợ con, Huy quần hoa đã có bài đăng "trải lòng".

Anh viết: Như vậy là em đã không giữ được đúng lời mà chúng ta đã thỏa thuận, chắc hẳn hiện tại em đang cảm thấy được hả hê vì khá nhiều người vào bênh vực em và chĩa búa rìu về phía anh đúng không? Rồi em thấy thật sự vui không em? Hay cả 2 đang phải làm trò cười cho thiên hạ? Rồi sau này còn nhìn mặt nhau được nữa không?

Bài đăng mới nhất của Huy quần hoa về sự việc

Em đã quyết định phanh phui hết tất cả vậy tại sao mấy tin nhắn em ăn năn hối lỗi này em không đăng lên hả em? Em làm vậy để mong nhận được sự cảm thông và đồng cảm từ mọi người mà em không hề quen biết à? Để anh kể hết ra đây em xem thử anh là người sống với em như thế nào nhé".

"Thánh photoshop" cho biết vợ mình chưa bao giờ phải lo toan kinh tế trong nhà hay lao động cực khổ: "Anh bươn chải đủ thứ để lo cho em, rồi đến ngày sinh con em mới có thai được 2 tuần anh đã khuyên em ở nhà là đủ không nên đi may nữa cho đến giờ thử hỏi em có cần phải bươn chải kiếm tiền không? KHÔNG HỀ NHỈ, một ngày của em loanh qoanh đưa con đi học quét cái nhà nấu ăn xong cà phê cùng bạn bè chiều đón con về. Ngày đó anh còn cày như thế nào chắc em hiểu, rồi tới lúc em sinh em ở cữ, anh sáng đi chợ nấu ăn cho em trưa chiều về dọn nhà cửa... Nguyên 1 tháng con khóc anh hầu như không ngủ đến mức anh tưởng stress nặng vậy anh có là thằng vô trách nhiệm với em không?... Rồi tới khi công việc anh phát triển, anh đã để em thiệt thòi cái gì chưa? Du lịch đi đây đi đó rồi thì 8/3, 20/10, sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, valentine...".

Nhưng sự việc lên đến đỉnh điểm sau ngày 31 định mệnh ấy, cô vợ phát hiện chồng ngoại tình và không kìm chế được cơn nóng giận.

Huy quần hoa cũng tố cáo vợ mình: "Ngay tối hôm đó 2 vợ chồng còn nói chuyện vui vẻ ấy vậy mà đến sáng sớm hôm sau vì 1 phút ghen tuông điên cuồng em nỡ lòng giáng vào đầu anh 2 chày sắt nặng chắc phải cả ký trong khi anh đang say trong giấc ngủ để rồi anh lồm cồm bò dậy với 1 cái đầu máu me bê bết chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Em tiếp tục cầm dao đuổi chém anh, giây phút đó ám ảnh anh cả cuộc đời em ạ... Anh đã kêu người gọi công an đến nhưng trong cơn hoảng loạng anh đã quyết định không làm điều đó, vì anh thương con anh... anh không muốn nó có 1 người mẹ đi tù và vì tình nghĩa còn lại sau 4 năm chung sống...".

Cô vợ dại dột trong cơn cuồng ghen đã hành hung chồng rồi tự cắt tay tự tử

Cô vợ cũng cắt tay tự tử sau khi gây lỗi lầm với chồng

Theo quan điểm của người đàn ông này, anh đang muốn bỏ qua tất cả vì con cái. Anh ta xoáy sâu vào sự cuồng ghen của vợ mình nhưng lý do vì sao vợ anh ta ghen thì không được đề cập tới.

"Khi em níu kéo không được nữa thì em quay sang đạp đổ để rồi hôm nay em làm cái chuyện vô trách nhiệm như thế này đây. Em làm như thế em có nghĩ đến con không em... đã 1 phút nào em nghĩ đến con em chưa? Em làm tất cả những việc này em không thấy nó vô lí hay sao khi chuyện gia đình mang lên đây nói rồi cả 2 phải đặt nhau lên bàn cân cho thiên hạ phán xét xem đứa nào đúng đứa nào sai? Rồi bị họ xỉ vả chửi rủa, chê cười??? Anh đã từng khuyên bảo em rất nhiều nhưng đây là quyết định em lựa chọn, rồi em sẽ phải đối diện với pháp luật vì mọi bằng chứng và nhân chứng ngày hôm đó anh đều có đủ".

Có rất nhiều người ngao ngán với cách hành xử của cả 2 vợ chồng khi mang chuyện gia đình lên trước bàn dân thiên hạ. Có lẽ ai cũng có cái sai nhưng sau cùng lại chẳng ai chịu nhận lỗi. Nhưng các ông chồng cũng cần suy ngẫm xem lý do người phụ nữ từng yêu các anh hết lòng trong một phút cả giận mất khôn lại đáng sợ đến như vậy.

Hết yêu thì thành thật với nhau để tìm hướng giải quyết để cả 2 bớt đau khổ. Đừng chỉ muốn thêm mà không muốn bớt rồi xảy ra những câu chuyện đau lòng, đáng tiếc ám ảnh mãi về sau.