Hương Tràm khoe body bốc lửa nhảy cực sung bên vũ công nam vạm vỡ, netizen phát hiện ra chi tiết dùng lại "hàng cũ"

Vừa qua, Hương Tràm đã có buổi biểu diễn tại tại Mỹ, buổi biểu diễn thu hút hàng trăm khán giả sau thời gian dài bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Sau thời gian "bình thường mới" các hoạt động giải trí bắt đầu trở lại, Hương Tràm cũng nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Sau thời gian dài vắng bóng, Hương Tràm và ekip vô cùng bất ngờ trước sự chào đón của khán giả.

"Bản thân Tràm sau thời gian dài nghĩ dịch ở nhà thì cảm giác được đứng trên sân khấu cũng khiến tim mình thổn thức. Nhận được sự ủng hộ của mọi người nên hát đến sáng Tràm cũng đồng ý", nữ ca sĩ tâm sự.

Ngoài những ca khúc hit của mình như "Em gái mưa", "Cho em gần anh thêm chút nữa", Hương Tràm còn tạo điểm nhấn cho mình qua ca khúc "Live for this moment" với màn múa tay Voging. Đây là điệu nhảy đã được phát minh tại thành phố New York và ngày đang càng phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á.

Hương Tràm chiêu đãi khán giả Mỹ với vũ đạo cực sung và bốc lửa

Hương Tràm nhận được nhiều lời khen tiến bộ về mặt vũ đạo. Nếu trước đây khán giả chỉ chú tâm vào giọng hát của nữ ca sĩ thì nay cô còn thể hiện ngày một xuất sắc về mặt vũ đạo, hình thể.

Hàng ngày ngoài thời gian học tập về văn hóa, thanh nhạc, Hương Tràm dành ra 3 tiếng mỗi ngày để tập vũ đạo.

Nữ ca sĩ tự nhận bản thân đã khác xưa rất nhiều. Nếu như ngày trước cô phụ thuộc khá nhiều vào ekip riêng thì sang Mỹ, Hương Tràm đều chủ động làm mọi thứ một mình.

"Xa ekip ở Việt Nam nên tôi toàn tự học hỏi và trau dồi thêm các kĩ năng khác để hỗ trợ cho việc đi diễn. Ngoài thời gian học, tôi xem Youtube để học makeup, học stylist, xem bản thân mình phù hợp với phong cách nào để theo đuổi", Hương Tràm chia sẻ.

Netizen còn phát hiện Hương Tràm tận dụng lại chiếc áo thun bó sát mà cô sử dụng trước đó đi dạo phố để mặc lại biểu diễn.

Trước khi sang Mỹ, Hương Tràm đã bán xe và căn hộ chung cư ở Việt Nam để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống tại xứ người. Cô nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng nghệ sĩ hải ngoại, thỉnh thoảng đi diễn cho đỡ nhớ nghề mà vẫn không ảnh hưởng việc học.



Một năm qua cũng là thời gian khó khăn của Hương Tràm khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ. Cô hầu như không hoạt động nghệ thuật, cuộc sống nhiều áp lực hơn. Hầu hết thời gian Hương Tràm làm việc nhà, tập thể dục, thỉnh thoảng livestream ca hát... vực dậy tinh thần, vượt qua khó khăn.

Sau hơn 2 năm Hương Tràm không mất quá nhiều thời gian để thích nghi cuộc sống mới. Cô ở nhà thuê, sống những ngày thư thái vừa học vừa đi diễn, chăm sóc bản thân, nấu ăn, giặt giũ...

Cô cũng làm quen thêm nhiều mối quan hệ và gặp gỡ các bạn sinh viên người Việt tại Mỹ để hỗ trợ nhau trong nhiều dự án. Như MV "Đong Tình" được ra mắt gần đây, Hương Tràm cũng là người tìm ekip quay, xin tài trợ, tham gia vào tất cả các việc sản xuất.