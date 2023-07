Hương Tràm bất ngờ về Việt Nam biểu diễn sau 4 năm đi du học, hiện tại thay đổi ra sao?

Giọng ca trẻ đầy nội lực, gây tiếc nuối vì tuyên bố tạm dừng hát ở Việt Nam

Cuối năm 2012 - đầu năm 2013, Hương Tràm dự thi The Voice- Giọng hát Việt và nhanh chóng trở thành "hiện tượng". Ở tuổi 17, cô gái đến từ xứ Nghệ đã khiến các giám khảo và khán giả phấn khích khi cất lời hát ca khúc I Will Always Love You. Với chất giọng nội lực, vang khỏe, Hương Tràm được cả 4 vị giám khảo nhấn nút lựa chọn và về đội Thu Minh.

Bước ra từ cuộc thi The Voice 2012 với vị trí quán quân, Hương Tràm nhanh chóng trở thành ca sĩ trẻ được khán giả yêu thích, giới chuyên môn đánh giá cao

Không lâu sau, Hương Tràm trở thành quán quân của cuộc thi. Cô liên tiếp cho ra mắt những bản hit như Ngốc, Ngốc 2, Cho em gần anh thêm chút nữa, Em gái mưa, Duyên mình lỡ..., thậm chí còn tổ chức thành công liveshow đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Hộp thư số 1.



Không chỉ được khán giả yêu thích, tài năng của Hương Tràm còn được các tên tuổi lớn trong làng nhạc công nhận. Danh ca Bảo Yến từng nói rằng, bà ít nghe nhạc trẻ ngày nay, cũng không thích ca sĩ trẻ nào, nhưng khá ấn tượng với giọng hát của Hương Tràm.

Trong khi đó, Diva Thanh Lam cho rằng, Hương Tràm có giọng hát thuận lợi. Còn ca sĩ Ngọc Anh cũng dành nhiều lời khen tặng cho đàn em: "Hương Tràm tuy hát nhạc thị trường nhưng sâu sắc và tinh tế".

Khi sự nghiệp đang phát triển, Hương Tràm bất ngờ tuyên bố dừng hát ở Việt Nam để ra nước ngoài du học

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam để sang Mỹ du học. Quyết định này của cô khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Cùng với đó, nhiều câu hỏi, nghi vấn được đặt ra, thậm chí mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn cho rằng nữ ca sĩ mang thai nên ra nước ngoài để bí mật sinh con.



Trước những lời bàn tán, Hương Tràm từng lên tiếng cho biết, cô quyết định đi du học vì không muốn chịu áp lực từ công việc. Ngoài ra, giọng ca Duyên mình lỡ cũng muốn được sống đúng với lứa tuổi của mình, thực hiện ước mơ và chữa lành vết thương lòng.

Bất ngờ về nước biểu diễn sau 4 năm, cuộc sống hiện tại ra sao?

Sau 4 năm ra nước ngoài, Hương Tràm hiện đã thích nghi được với cuộc sống mới. Cô đổi nghệ danh thành Charmy Phạm. Chia sẻ về nghệ danh mới này, nữ ca sĩ cho hay: "Khi tôi qua Mỹ, bạn bè người Mỹ không thể phát âm được tên Tràm. Vì vậy, tôi mới tìm nghệ danh để bạn bè, đối tác nước ngoài dễ đọc. Nghệ danh Charmy Phạm là do cô giáo của tôi chọn vì phù hợp với phong cách âm nhạc lẫn đời thường của Hương Tràm".

Dù không còn hoạt động sôi nổi trong nước, nhưng trên trang cá nhân, Hương Tràm vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống của mình, đồng thời giao lưu với bạn bè, người hâm mộ. Hàng ngày, ngoài thời gian đi học, cô thích chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống và thi thoảng đi hát.

Hương Tràm hiện tại đã đổi nghệ danh, nhan sắc so với trước đây cũng có nhiều thay đổi

Nhan sắc của nữ ca sĩ được nhận xét là thay đổi khá nhiều. Nếu như trước kia, cô sở hữu gương mặt tròn đầy đặn, thì hiện tại những đường nét đã trở nên thon gọn, sắc sảo hơn. Ngoài ra, Hương Tràm cũng "lột xác" trong cách ăn mặc để phù hợp với nghệ danh Charmy Phạm. Cô trang điểm đậm, ăn mặc gợi cảm, năng động và cá tính hơn trước.



Hương Tràm từng cho biết, cô thoát khỏi "vùng an toàn" của mình và chấp nhận thử sức với phong cách mới vì chịu ảnh hưởng từ sự phát triển của nền âm nhạc Âu Mỹ. "Xa ê-kíp ở Việt Nam nên tôi toàn tự học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng mềm khác để hỗ trợ cho việc đi diễn. Ngoài thời gian học, tôi xem YouTube để học trang điểm, học phối đồ, xem bản thân mình phù hợp với phong cách nào để theo đuổi" , giọng ca Duyên mình lỡ tâm sự.

Mới đây, Hương Tràm gây chú ý khi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Trong livestream, cô thoải mái trả lời những câu hỏi từ khán giả. Đáng chú ý, khi một người hâm mộ hỏi về thông tin nữ ca sĩ rời Việt Nam ra nước ngoài để bí mật sinh con, cô một lần nữa lên tiếng phủ nhận.

Sau 4 năm ra nước ngoài, Hương Tràm sẽ về nước biểu diễn

Hương Tràm thẳng thắn chia sẻ: "Nếu Tràm có em bé, Tràm sẽ không ngại chia sẻ hạnh phúc làm mẹ đó đối với người hâm mộ, những người yêu thương, khán giả của mình. Các bạn sẽ là người biết điều đó đầu tiên. Còn hiện tại bây giờ thì Tràm không có em bé nào hết".



Nữ ca sĩ tâm sự thêm: "Về câu chuyện đi du học Mỹ, bên cạnh việc Hương Tràm muốn thiền định để bản thân được nghỉ ngơi sau một quá trình dài đã đi quá nhanh, thì lý do thứ hai xuất phát từ truyền thống của gia đình và ước mơ của ba Tràm. Ước mơ của ông là trong hai người con thì sẽ có một người nối nghiệp ông trở thành ca sĩ thì điều này anh của Tràm và Tràm đã làm được rồi. Và ông ước mơ một người sẽ nối nghiệp ông trở thành một nhạc sĩ.

Trong quá trình ở Việt Nam, Tràm biết mình có đam mê viết nhạc. Nhưng để tự tin làm được điều này, Tràm cần một quãng thời gian để học tập, trải nghiệm và tìm cho mình những chất liệu cuộc sống mới. Khi chất liệu cuộc sống của bạn nó thật thì mọi thứ trong âm nhạc sẽ đến rất tự nhiên. Tự nhiên trong cảm xúc cũng là cái xác định hình ảnh của Tràm ngay từ những ngày đầu tiên mà Tràm đi hát. Mọi cảm xúc rất là thật cho dù Tràm kể câu chuyện của mình hay câu chuyện của một ai đó mà Tràm biết".

Hương Tràm cũng bật mí trong tương lai cô sẽ theo đuổi hình ảnh một nghệ sĩ quốc tế, tự sáng tác và hát nhạc của mình. Nữ ca sĩ cũng cho biết màu sắc âm nhạc của cô cũng thay đổi theo hơi hướng pop latin quyến rũ với ca từ tươi trẻ, hiện đại, dám viết về những đề tài lạ.

Ngoài ra, sắp tới, Hương Tràm sẽ về nước biểu diễn sau nhiều năm vắng bóng. Cụ thể, theo hình ảnh Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An đăng tải, nữ ca sĩ sẽ cùng bố tham gia biểu diễn trong chương trình khai mạc vào ngày 28/7 tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP. Vinh, Nghệ An.