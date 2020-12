Hương Giang và bạn trai CEO Singapore kỷ niệm nửa năm bên nhau

Trên trang cá nhân mới đây, Matt Liu - bạn trai CEO người Singapore của Hương Giang đã chia sẻ hình ảnh anh ăn mừng sinh nhật bạn gái bước sang tuổi 29.

Không chỉ đăng hình ảnh tình tứ cùng bạn gái, bạn trai Hương Giang còn đăng tải dòng trạng thái dài vô cùng ngọt ngào vừa là để mừng sinh nhật vừa là để mừng kỷ niêm nửa năm ngày cặp đôi chính thức hẹn hò.

Matt Liu chia sẻ: "You light up my world in every possible way. This month marks our half year anniversary as well. It's strange how 6 months have gone past so swiftly, we've been through and faced so much obstacles together, all the ups and down. Let us continue hand in hand and treasure every moment with whatever the future holds for us" (Tạm dịch: Em thắp sáng thế giới của tôi theo mọi cách có thể. Tháng này cũng đánh dấu kỷ niệm nửa năm của chúng ta. Thật lạ khi 6 tháng trôi qua thật nhanh chóng, chúng ta đã trải qua và cùng nhau trải qua rất nhiều trở ngại cùng thăng trầm. Chúng ta hãy tiếp tục nắm tay và trân trọng mọi khoảnh khắc với đối mặt với bất cứ điều gì có thể xảy tới trong tương lai).