Hương Giang "ung dung" mượn ý tưởng từ bộ suit "tai tiếng" 5 năm trước của Thanh Hằng

Sau vài tháng trời "im thin thít và lặn mất tăm" Hương Giang đã tái xuất showbiz với nhan sắc đủ khiến công chúng ngỡ ngàng. Cô còn là một trong ba vị mentor "cầm cân nảy mực" cho show thực tế The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ. Công chúng không khỏi lo lắng Hương Giang bị "khớp" so với 2 chị đại quyền lực nhất làng mẫu Việt: Hà Anh và Xuân Lan.

Thế nhưng ngay từ lần xuất hiện đầu tiên Hương Giang đã chứng tỏ bản thân không hề lép vế hay mờ nhạt trước hai nhân vật gạo cội này. Cô khoe dáng trong một bộ suit thể hiện nữ quyền, đi cùng với đó là áo xuyên thấu sexy đốt mắt.

Nhắc đến mới nhớ, bộ suit của Hương Giang đụng ngay ý tưởng của chị đại Thanh Hằng, nhưng có vẻ như lần này chị đại lại thua xa đàn em ở khoản tinh tế, kín đáo.

Thiết kế áo xuyên thấu đính kết của Hương Giang thực chất lại là lớp vải nude tiệp màu da nên nhìn không hề phô phang hay quá đà. Trái lại bộ cánh của Thanh Hằng lại khiến phô diễn vòng một quá bạo tay, đến mức khiến "khổ chủ" lâm ngay vào tình huống khó xử, và đây cũng là bộ cánh hiếm hoi mà Thanh Hằng nhận "gạch đá" công chúng. Bộ suit trở thành thiết kế "tai tiếng" bão tố nhất của Thanh Hằng từ trước đến giờ.

Vòng 1 khủng của Thanh Hằng quá lộ liễu qua lớp vải xuyên thấu mỏng tang được đính kết cầu kỳ. Vải xuyên thấu trước giờ chỉ thanh thoát, cao sang với những vòng 1 mảnh mai nhẹ nhàng, còn khủng như Thanh Hằng chắc chắn sẽ khiến người nhìn đỏ mặt ngại ngùng. Chính vì vậy mà bộ cánh dù thời thượng sang trọng đến mấy cũng lọt top sao mặc xấu của năm 2016.