Hương Giang tại The New Mentor: Diện đầm Công Trí khoe chân ngực táo bạo, đụng hàng Đoàn Thiên Ân

Ngay từ tập đầu tiên của The New Mentor, HLV Hương Giang đã khoe body ác liệt, cô chứng tỏ khả năng chinh chiến và kinh nghiệm huấn luyện thí sinh của mình không hề kém cạnh hai chị đại Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng. The New Mentor không chỉ là những màn cạnh tranh của các thí sinh, mà còn là cuộc đua phong cách của dàn HLV quyền lực.

Với sắc đẹp quyền lực, đầy ma mị, cả vị HLV: Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng - Lan Khuê - Hương Giang, mỗi người khoe dáng trong thiết kế của NTK Công Trí, mỗi vị HLV là một màu sắc riêng tạo thành một màn khởi động khuynh đảo Vbiz.

Chưa nói đến thân thái sắc lạnh của một beauty queen, chỉ riêng thiết kế vạt chéo lộ đường chân ngực hờ hững đã khiến dân tình phải thót tim khi ngắm nhìn. Ngay từ những bức hình chụp hậu trường, Hương Giang đã thể hiện thần thái kiêu hãnh, đanh thép của một HLV quyền lực.

Vòng eo thon gợi cảm được phô diễn tròn vẹn qua thiết kế của NTK Công Trí, nhưng táo bạo nhất vẫn là màn khoe chân ngực lấp ló qua lớp áo crop top hờ hững. Những bức ảnh chụp vội tại hậu trường cũng không thể dìm nổi thần thái và body của Hương Giang.

Mái tóc dài thẳng tưng với phần tóc mái bằng sắc sảo, Hương Giang như hóa thân thành Nữ hoàng Cleopatra trong bộ hình này. Sở hữu chiều cao khiêm tốn hơn so với 3 vị HLV còn lại nhưng độ chặt chém của Hương Giang thì không hề kém cạnh.

Ngay từ những bức hình đầu tiên tại The New Mentor, Hương Giang đã khiến dân tình đứng hình. Cô phô diễn khung xương tuyệt đẹp cùng đường cong uyển chuyển trong từng khoảnh khắc pose hình.

Thiết kế vạt chéo cùng cách tạo dáng của Hương Giang để lộ đường chân ngực hờ hững, càng khiến thiết kế trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Cùng là thiết kế của NTK Công Trí nhưng nếu Hương Giang chặt chém ác liệt thì Hoa hậu Thiên Ân lại thể hiện nét đẹp yêu kiều, quyến rũ khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Không hổ danh là nàng Hậu có vòng eo đẹp nhất nhà Sen Vàng, Thiên Ân khoe trọn vòng eo thon uyển chuyển, mềm mại, cùng những đường cong đẹp như tạc khi diện thiết kế này.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khoe dáng nuột nà, gợi cảm trong thiết kế của NTK Công Trí.

Mái tóc để xõa cùng layout make up nhẹ nhàng sang trọng, Thiên Ân gợi cảm, quyến rũ vô cùng tại sự kiện hôm ấy. Vòng eo thon gọn vời đường siết eo mềm mại của Thiên Ân khiến công chúng ngẩn ngơ khi ngắm nhìn.

Vóc dáng cùng đường cong tuyệt mỹ của Thiên Ân chiến chọn spotlight tại sự kiện. Không cần tạo dáng quá cần kỳ, nàng Hậu vẫn khiến công chúng phải thổn thức khi ngắm nhìn.

Hương Giang - Thiên Ân đã có màn đọ sắc ác liệt khi đụng hàng thiết kế của NTK Công Trí.

Hương Giang là một trong 4 vị HLV quyền lực của. The New Mentor. Bên cạnh những lần dát đồ hiệu xa xỉ, nàng Hậu còn khoe dáng táo bạo trong những thiết kế cắt khoét hiểm hóc.

Outfit trong tập 3 The New Mentor của Hương Giang là một cây Versace với chân váy mix cùng áo bra. Trong khi các HLV khác chọn đồ kín đáo thì một mình Hương Giang "chơi chiêu" với set đồ sexy tột cùng.

Vẫn trong tập 3 vừa qua, Hương Giang lại khoe body căng đét trong một thiết kế Dolce & Gabbana. Bộ cánh tôn lên thềm ngực gợi cảm cùng những đường cong nóng bỏng của nàng Hậu.

Ngay từ họp báo ra mắt The New Mentor, Hương Giang đã thể hiện rõ style của mình. Đương nhiên hình ảnh của Hương Giang sẽ không thể thiếu đi những bộ cánh hàng hiệu xa xỉ, và riêng về khoản khoe dáng ác liệt, nàng Hậu cũng rất chịu chơi.