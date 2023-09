Hương Giang mắng Lan Khuê vì nói năng lòng vòng khó hiểu

Tập 6 của chương trình thực tế về người mẫu The New Mentor dự kiến lên sóng vào tối thứ Sáu 15/9, tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, ekip sản xuất đã công bố thông tin hoãn chiếu. Đến thứ Hai tuần sau, ngày 18/9, tập 6 The New Mentor mới lên sóng.

Thanh Hằng - Hà Hồ - Hương Giang - Lan Khuê

Trong trailer vừa được ekip sản xuất tung ra, Hương Giang có màn mắng Lan Khuê vì cho rằng chiến thuật chơi game của cô nàng quá khó hiểu. Hương Giang thậm chí còn nhắc đến chuyện Lan Khuê có cách nói năng lòng vòng để "cà khịa". Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế cho biết: "Chiến thuật của Lan Khuê khó hiểu như cách mà cô ấy trả lời phỏng vấn vậy".

Trước đó, Lan Khuê bày trò chiến thuật với các huấn luyện viên khác là: "Ở giai đoạn này, đó không còn là cuộc chơi của các super mentor nữa mà là cơ hội để các bạn thể hiện năng lực".

Cũng liên quan đến Hương Giang, trong tập 6, thí sinh ở đội nữ ca sĩ là Cao Ngân bất ngờ khiến cho nhiếp ảnh gia được mời đến chương trình - Milor Trần nổi cơn thịnh nộ. Chẳng biết Cao Ngân làm như thế nào mà khi cô đang thực hiện thử thách, Milor Trần đột ngột cắt ngang và hỏi lại: "Ngân ơi, em có check hình trước khi em khẳng định là có hình không vậy Ngân".

Hương Giang mắng Lan Khuê rằng dùng chiến thuật lòng vòng khó hiểu y như cách trả lời phỏng vấn

Lan Khuê đã làm gì khiến Hương Giang bực mình?

Sau đó, Cao Ngân đáp: "Để từ từ em làm, anh Milor có chụp giùm em đi ạ". Đến phần nhận xét thí sinh, Milor Trần nổi giận và mắng Cao Ngân rằng: "Tại sao khi anh góp ý, em cứ bảo là cứ chụp đi. Vậy là ý kiến của anh không quan trọng hay là em nghĩ mình có thể tự cầm máy chụp được".

Sẽ có tranh cãi gì liên quan đến Cao Ngân và Milor Trần?

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Thông qua chương trình, các thí sinh sẽ có được một vị trí mới trong sự nghiệp của mình và trở thành một thế hệ Mentor mới như một sự công nhận cho những nỗ lực khi vượt qua tất cả các thử thách và giành chiến thắng tại The New Mentor.

Chương trình năm nay do Dược Sĩ Tiến làm host, Thanh Hằng - Hà Hồ - Lan Khuê - Hương Giang sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên.