Hương Giang lại ẩn ý "anh quá trễ", "buông", không lẽ chuyện tình với Matt Liu đã đến hồi kết?

Chuyện tình của Hương Giang và Matt Liu sau chương trình "Người ấy là ai" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Dù khởi đầu ngọt ngào nhưng cặp đôi cũng gặp không ít tai tiếng khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.

Mới đây, Hương Giang đã đăng lên fanpage hình ảnh mặc áo trễ vai gợi cảm. Nhưng gây chú ý nhất lại là dòng chú thích đầy ẩn ý của nàng Hậu: "Anh như vai áo ta buông bởi vì anh quá trễ". Dùng những từ ngữ như "buông", "anh quá trễ", Hương Giang khiến netizen tò mò liệu có phải cô đang ám chỉ chuyện tình cảm với bạn trai CEO.

Trước đó, Hương Giang cũng gây hoang mang khi mượn lời bài hát của BLACKPINK để đăng story: "See you later, maybe never" (Tạm dịch: Hẹn gặp lại, có thể là không bao giờ). Trong khi Matt Liu thì đăng tải hình ảnh chơi golf trên Instagram kèm theo bài hát "Solo" (đơn độc).

Trên các trang mạng xã hội, dân tình cũng hoài nghi về chuyện cặp đôi gặp trục trặc tình cảm sau hàng loạt "sóng gió". Tuy nhiên, cả Hương Giang và Matt Liu đều không lên tiếng trước những đồn đoán vây quanh tình yêu của mình.