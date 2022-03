Hương Giang để lộ cảm xúc lạ khi trò cưng ra về vô lý, netizen bức xúc đòi loại ngay Dược Sĩ Tiến vì làm lố quá

Tập 4 của chương trình truyền hình The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến gây mệt mỏi cho khán giả. Trong tập này, Xuân Lan đã vượt qua Hà Anh - Hương Giang để giành chiến thắng.

Dược Sĩ Tiến và Hương Giang.

Theo luật chơi, Hương Giang và Hà Anh phải đưa học trò vào phòng loại để cho Xuân Lan và Dược Sĩ Tiến quyết định số phận.

Xuân Lan thẳng tay loại thí sinh ngoại quốc của đội Hà Anh còn Dược Sĩ Tiến thì loại thí sinh Lưu Cao Phát của đội Hương Giang. Đáng nói hơn cả, Lưu Cao Phát là thí sinh có năng lực tốt, được Hương Giang xem như gà cưng. Vậy nên, khi Dược Sĩ Tiến loại Lưu Cao Phát, Hương Giang đã tức giận vô cùng. Hương Giang cho rằng Dược Sĩ Tiến cố ý loại Lưu Cao Phát vì lý do là muốn cứu thí sinh đội Hà Anh.

Lưu Cao Phát đã bị loại khỏi chương trình.

Khán giả tức giận chỉ trích Dược Sĩ Tiến vì làm lố quá đà.

Sau phần loại trừ đầy chiêu trò này, Hương Giang đã bày tỏ cảm xúc bằng 1 biểu tượng lạ. Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đăng lên Facebook cá nhân biểu tượng mặt cười mà chẳng nói gì thêm.

Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả khuyên Hương Giang mau chóng loại bỏ Dược Sĩ Tiến khỏi chương trình vì làm lố quá mức. Bởi lẽ, chương trình The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ do Hương Giang sản xuất, xét về mặt quyền lực thì Hương Giang hoàn toàn có thể đưa Dược Sĩ Tiến "ra chuồng gà".

Thậm chí, netizen còn đề nghị Hương Giang sớm mời đại gia Đoàn Di Băng vào chương trình để thay Dược Sĩ Tiến làm host. Trước đây, Đoàn Di Băng và Dược Sĩ Tiến từng nhiều lần cãi nhau, nếu Hương Giang mà mời Đoàn Di Băng thay thế Dược Sĩ Tiến thì chuyện gì sẽ xảy ra?

