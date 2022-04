Hương Giang đăng ảnh Văn Kiên đi xe ôm sau chức Quán quân, Xuân Lan vào nhắc vụ Dược Sĩ Tiến bị chê phèn

Hương Giang vừa chia sẻ thông tin học trò Văn Kiên đi xe ôm đến nơi làm việc. Hoa hậu Chuyển giới cho biết dù đã là Quán quân của show The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ nhưng Văn Kiên chưa nhận tiền thưởng.

Hương Giang và Dược Sĩ Tiến.

Vậy nên mới có chuyện anh chàng đi làm bằng xe ôm công nghệ chứ không phải ekip sản xuất The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ bày trò để câu kéo sự chú ý.

Hương Giang bày tỏ thêm: "Quán quân dù đã đăng quang nhưng vẫn chưa đến ngày nhận tiền thưởng nên vẫn là chàng sinh viên giản dị, bức ảnh được truyền cảm hứng từ một người nào đó mang rất nhiều kim cương trên người nhưng vẫn đi xe ôm công nghệ tới sự kiện, chắc tim đập bụp bụp không thôi".

Hương Giang đăng ảnh Dược Sĩ Tiến đi xe ôm công nghệ.

Xuân Lan vào nhắc lại vụ Dược Sĩ Tiến bị chê bai vì đi xe ôm đến địa điểm ghi hình.

Bên dưới bài đăng của Hương Giang, Xuân Lan lập tức nhắc lại vụ Dược Sĩ Tiến bị chê phèn khi đi xe ôm đến địa điểm ghi hình Chung kết show The Next Gentleman. Lý do cho việc khán giả chê bai là vì Dược Sĩ Tiến đã thuê đến 3 vệ sĩ để bảo vệ cho cây trượng nạm đầy kim cương của mình. Còn riêng bản thân Dược Sĩ Tiến lại đi xe ôm công nghệ, còn trả bằng tiền mặt đến nơi ghi hình show. Netizen đặt câu hỏi có phải là Dược Sĩ Tiến đang làm lố hay không.

Nhưng thực tế thì chính Dược Sĩ Tiến đã thừa nhận rằng việc đi xe ôm chỉ là do sợ bị trễ giờ ghi hình. Khu vực nhà thi đấu diễn ra đêm Chung kết thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm, Dược Sĩ Tiến chỉ muốn giải quyết mọi việc theo hướng tích cực chứ không ngờ lại gây xôn xao mạng xã hội.

