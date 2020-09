Hot: Hương Giang công khai ảnh khóa môi bạn trai CEO Singapore

Trên trang cá nhân mới đây, CEO người Singapore Matt Liu - bạn trai Hương Giang đã đăng tải hình ảnh anh cùng nàng hậu công khai khóa môi nhau trên du thuyền sang trọng.

Đi kèm với hình ảnh lãng mạn này là lời nhắn nhủ không kém phần tình tứ của Matt Liu dành cho Hương Giang: "It’s pointless hiding our emotions to the world, memorable moments are meant to be shared" (tạm dịch: Không cần thiết phải giấu đi cảm xúc của chính mình, những khoảnh khắc đẹp cần được chia sẻ).

Ngay khi vừa được chia sẻ, hình ảnh đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đây là lần đầu tiên Hương Giang và bạn trai CEO Matt Liu công khai khóa môi cũng như chia sẻ một cách rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh mới đăng được 10 phút đã nhận được gần 14.000 lượt "like".

Kể từ ngày công khai hẹn hò và yêu Hoa hậu Hương Giang, mọi động thái của doanh nhân người Singapore Matt Liu cùng nàng hậu đều nằm trong sự quan sát của đông đảo công chúng và giới truyền thông. Đặc biệt là những người hâm mộ Hương Giang.