Hương Giang chất vấn Matt Liu chuyện lên Tinder “quẹt phải” gái lạ, đại gia người Singapore đáp trả chắc nịch

"Hi em" (Tạm dịch: Chào em) chính là câu nói đang viral khủng khiếp trên mạng xã hội. Cho những ai chưa biết thì nó liên quan đến việc một cô gái "bóc phốt" đại gia người Singapore Matt Liu đã "gạ tình" mình trên Tinder bằng tin nhắn "Hi em". Vì chuyện Matt Liu và Hương Giang hẹn hò đang là tâm điểm nên vụ lùm xùm này cũng khiến dân tình rôm rả bàn tán.

Gác mọi thị phi qua một bên, tối qua (9/8), Matt Liu đã có buổi hẹn hò với Hương Giang trong không gian nhà hàng rất sang trọng. Bữa tối còn có sự tham gia của 2 cậu em thân thiết Erik và Đức Phúc.

Trong buổi hẹn hò, nàng Hậu đã trực tiếp hỏi Matt Liu để làm sáng tỏ: "Do you use Tinder, baby?" (Anh có dùng Tinder không?), Hương Giang chất vấn Matt Liu.

Hương Giang đăng clip mặt đối mặt hỏi rõ Matt Liu về ồn ào "Hi em"

Ngay sau đó, đại gia Singapore khẳng định với giọng điệu thành thực: "No". Câu trả lời chính thức đến từ nam chính đã làm rõ tài khoản tố anh gạ tình là hoàn toàn vô căn cứ.

Hương Giang chất vấn Matt Liu chuyện gạ tình gái lạ trên Tinder.

Cô nàng mãn nguyện sau câu trả lời của Matt Liu.

Cùng với đó, trên trang cá nhân, Matt Liu không quên cà khịa cô gái trẻ "hám fame", đồng thời "tag" tên Hương Giang để chứng minh hiện tại trong lòng chỉ có một người duy nhất. Bên dưới bài đăng nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng lên tiếng cực lầy: "Đâu, ai muốn gì? Như nào?", kèm theo đó là một bức ảnh biểu cảm "hổ báo" bên Hương Giang như một động thái bảo vệ Hương Giang - Matt Liu trước sóng gió.

Hòa Minzy hài hước lên tiếng bảo vệ Hương Giang - Matt Liu.