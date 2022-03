Hương Giang catwalk suýt trẹo chân, Lan Khuê tái xuất vẫn giữ vững phong độ

Tối ngày 18/3 nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn tổ chức show diễn thời trang The Glory. Được biết show thời trang The Glory của NTK Nguyễn Minh Tuấn đã có kế hoạch từ một năm trước nhưng do sự ảnh hưởng của dịch bệnh, show diễn phải tạm hoãn gần 1 năm.



Trong show diễn này, anh mang đến 60 mẫu thiết kế tinh tế, đính kết sang trọng từ đầm cocktail đến váy dạ hội, với thông điệp muốn truyền tải: "Hãy là ngôi sao của chính mình và toả sáng theo cách riêng".

Hương Giang đảm nhiệm vai trò mở màn show diễn, người đẹp trong trang phục váy ngắn đính sao vô cùng nổi bật. Tuy nhiên trong khi bước xuống bậc cầu thang, cô suýt trẹo chân.

Hương Giang catwalk tại Fashion show The Glory

Hương Giang thể hiện trình catwalk tại show thời trang

Lan Khuê tái xuất sàn catwalk, bà mẹ 1 con vẫn giữ được phong độ ngày nào trong từng bước đi và thần thái.

Lan Khuê tái xuất tại show thời trang The Glory

Lan Khuê catwalk tại show The Glory

Hà Anh cũng góp mặt tại show diễn lần này, hiện cô đang đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ.

Hà Anh catwalk tại show The Glory

https://afamily.vn/huong-giang-catwalk-suyt-treo-chan-lan-khue-tai-xuat-van-giu-vung-phong-do-20220318212509672.chn