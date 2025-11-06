Hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 đang là tâm điểm được đông đảo khán giả Việt dõi theo. Ngay từ khi được công bố là Miss Universe Vietnam, nàng hậu đã nhận được sự quan tâm lớn nhờ hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, lượng người theo dõi cao và phong thái tự tin tại Thái Lan. Tuy nhiên, giữa lúc fan Việt háo hức chờ đợi những cập nhật chính thức, một loạt chi tiết bất thường liên quan đến Hương Giang lại khiến mạng xã hội "dậy sóng" vì nghi vấn cô đang bị đối xử thiếu công bằng tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Trong khi các thí sinh khác liên tục được Miss Universe đăng tải hình ảnh, cập nhật video, tương tác trên mạng xã hội thì đại diện Việt Nam gần như "mất tích" trên fanpage chính thức của cuộc thi. Suốt nhiều ngày qua, tổ chức Miss Universe không có bất kỳ bài đăng nào liên quan đến Hương Giang, dù cô là một trong những thí sinh có sức hút truyền thông nhất khu vực châu Á. Hình ảnh duy nhất của Hương Giang lại chỉ xuất hiện trên fanpage Miss Universe Thailand - thuộc quyền sở hữu của ông Nawat Itsaragrisil, điều này càng khiến người hâm mộ thêm thắc mắc.

Hương Giang liên tục xuất hiện trên trang Miss Universe Thailand

Không chỉ dừng lại ở đó, cộng đồng mạng còn phát hiện Miss Universe từng đăng ảnh Hương Giang trong một bài tổng hợp thí sinh, nhưng sau đó lại vội vàng xóa đi mà không nêu lý do. Đáng chú ý hơn, tên của Hương Giang hiện cũng chưa xuất hiện trong danh sách thí sinh trên ứng dụng bình chọn (app vote) của Miss Universe. Những chi tiết này khiến fan Việt không khỏi đặt câu hỏi liệu Hương Giang có đang bị đối xử thiếu công bằng?

Netizen phát hiện tổ chức Miss Ụniverse từng đăng ảnh Hương Giang nhưng sau đó xoá đi

Một loạt nàng hậu được đăng ảnh trên Fanpage chính thức nhưng vẫn chưa có Hương Giang

Miss Universe Vietnam cũng chưa xuất hiện trên ứng dụng bình chọn

Trước làn sóng thắc mắc dồn dập, trang chủ Miss Universe đã chính thức phản hồi. Đại diện cuộc thi để lại bình luận dưới một bài đăng thắc mắc về chuyện Hương Giang ít xuất hiện. Theo đó, Fanpage của Miss Universe phản hồi: "Đừng lo lắng, tất cả mọi người đều vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giúp từng thí sinh đều được là một phần của hành trình này".

Tổ chức Miss Universe lên tiếng về thắc mắc của fan Việt liên quan đến việc không cập nhật về Hương Giang

Dù vậy, phản ứng của khán giả Việt vẫn chia làm hai luồng rõ rệt. Một bên tin rằng đây chỉ là sự chậm trễ trong khâu kỹ thuật và truyền thông, nhưng cũng không ít người bày tỏ bức xúc khi cho rằng một thí sinh có tầm ảnh hưởng như Hương Giang xứng đáng nhận được sự quan tâm tương xứng.

Bất kể nguyên nhân là gì, điều khán giả mong muốn nhất lúc này vẫn là một sân chơi công bằng, minh bạch cho tất cả thí sinh. Bởi ở Miss Universe là nơi tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và bình đẳng, mọi người đẹp đều xứng đáng được nhìn nhận như nhau. Và Hương Giang, với nỗ lực, tinh thần chuyên nghiệp cùng khát khao lan tỏa thông điệp về sự tự tin và nhân văn, xứng đáng được đối xử như một thí sinh bình thường.

Nhiều khán giả mong Hương Giang được đối xử công bằng, tạo cơ hội như những thí sinh khác

Từ năm 2023, cuộc thi Miss Universe tạo nên bước ngoặt khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và phụ nữ chuyển giới tham gia ghi danh, cạnh tranh bình đẳng như bất kỳ thí sinh nào khác. Điều đó có nghĩa là sự hiện diện của Hương Giang không hề đi ngược lại luật lệ của cuộc thi quốc tế này.

Liên quan đến vấn đề giới tính của Hương Giang khi đăng ký dự thi và các thủ tục ở Miss Universe, cô trả lời với chúng tôi: "Miss Universe đã mở rộng cơ hội tham gia cho rất nhiều phụ nữ trên nhiều nền tảng khác nhau. Giang thấy có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội nói là quy tắc của Miss Universe như thế này, quy tắc của Miss Universe như thế khác. Đó cũng chính là lý do vì sao thời gian đầu Giang cũng rất hoang mang, không biết là mình có phù hợp với cuộc thi này hay không, mặc dù mình nghe như vậy thôi.

Tuy nhiên, mỗi năm Miss Universe sẽ cập nhật quy định của họ với Giám đốc Quốc gia. Và đó sẽ là người hiểu rõ nhất năm nay Miss Universe đòi hỏi hồ sơ như thế nào. Và một cách nào đó, Giang đã ở đây, đã cùng Giám đốc Quốc gia trao đổi và phù hợp với yêu cầu của Miss Universe năm nay. Mọi người lưu ý là họ sẽ không có bất kỳ văn bản nào cụ thể trên bất kỳ trang web hay ở đâu hết. Họ sẽ trao đổi cái họ cần, cái họ "order" với Giám đốc Quốc gia của quốc gia đó. Sau đó, Giám đốc Quốc gia sẽ hỏi Giang là có thể đáp ứng được những điều đó hay không. Và bây giờ thì Giang đang ở đây. Giang tham gia Miss Universe với hồ sơ đầy đủ để gửi tới Miss Universe theo đúng yêu cầu của họ đã gửi tới cho Giám đốc Quốc gia Miss Universe Việt Nam".