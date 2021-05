Hướng dương ngược nắng: Ông Vụ tai nạn cần truyền máu, bí mật ADN của Vỹ bị lộ nhưng ai mới là người đứng sau?

Tập 32 Hướng dương ngược nắng lên sóng VTV3 tối 4/5. Trong tập này, cuối cùng thì bí mật huyết thống của Vỹ và ông Vụ cũng được hé lộ. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc ông Vụ bị tai nạn, cần truyền máu. Khi Vỹ đi xét nghiệm thì mới vỡ lẽ ra máu của anh và bố mình hoàn toàn không liên quan.

Theo đó, ông Vụ có nhóm máu O thì theo lý thuyết, dù mẹ Vỹ có nhóm máu nào cũng không thể sinh ra con trai nhóm máu AB như Vỹ. Sau khi biết chuyện, cả Vỹ và mẹ đều sốc. Vợ ông Vụ cũng không thể ngờ rằng Vỹ hóa ra không phải con của chồng mình. Thế nên nhân lúc phó tổng Cao Dược còn đang nằm viện, hai mẹ con nhanh chóng chạy về nhà, có lẽ để "thu dọn hành lý" cao chạy xa bay.

Trong khi đó, ông Vụ nằm viện gần như hóa điên vì nhân viên y tế thông báo không liên lạc được với người nhà.

Chuyện của ông Vụ và Vỹ sau cùng đã được Minh tiết lộ cho bà Cúc. Nghe chuyện, bà Cúc cười khẩy nói rằng cuộc đời quả rất công bằng, ai gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Ông Vụ cả đời lo giấu giếm chuyện ngoại tình lại không thể ngờ rằng chính mình mới là người bị cắm sừng trước.

Tuy nhiên điều khán giả băn khoăn là trong chuyện này, ai mới là người đứng sau khiến Vỹ lộ thân thế. Mọi chuyện là một sự ngẫu nhiên trời định hay sắp đặt có chủ ý?

Hướng dương ngược nắng Tình cảm, gia đình

45 phút "Hướng dương ngược nắng" xoay quanh câu chuyện của Minh (Lương Thu Trang) với những mối quan hệ gia đình phức tạp. Đang có một cuộc sống êm đềm, bỗng một ngày cô và em trai của mình (Đình Tú) lại được nhận làm con cùng cha khác mẹ của giám đốc tập đoàn Cao Dược và là thành viên chính thức trong gia tộc họ Cao. Cũng từ đây, cô phải đối mặt với cuộc đua tranh quyền lực của các thành viên trong chính gia đình mình cùng những người xung quanh với đầy rẫy âm mưu và tham vọng... Đạo diễn: Vũ Trường Khoa Diễn viên: Hồng Đăng, Hồng Diễm, Lương Thu Trang, NSND Thu Hà

Trước đó, khi An - tình cũ của ông Vụ tới bệnh viện thăm phó tổng theo lệnh của bà Cúc, cô đã rất bất ngờ khi bác sĩ nói ông Vụ phải truyền máu. An gọi điện cho một người nào đó và dằn mặt hắn ta. Cô chất vấn hắn vì sao nhận lệnh là đe dọa một chút mà lại mạnh tay với ông Vụ đến thế?

Như vậy, An chính là người đứng sau vụ này, vì lý do ân oán cũ, hay chính An cũng nhận lệnh từ ai?

Tuy nhiên, trong một cảnh quay, khi ông Quân nói chuyện điện thoại, ông cũng nhắc tới cái tên Vụ. Thế nên khán giả càng cảm thấy khó hiểu, không rõ ai mới thực sự là người ra tay trong "vụ án" lần này?

Đón xem tập 33 Hướng dương ngược nắng tiếp tục lên sóng VTV3 tối 5/5.