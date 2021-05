Hướng dương ngược nắng: NSND Thu Hà - NSƯT Phạm Cường gây sốt với cảnh tỏ tình tuổi 50, diễn xuất quá đỉnh!

Tập 37 Hướng dương ngược nắng lên sóng VTV3 tối 18/5 đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả với hai cặp đôi Quân - Cúc, Minh - Hoàng. Nếu như Minh - Hoàng khiến cho người xem phấn khích bởi cuối cùng, cả hai cũng chính thức hóa giải nhiều khúc mắc để đến với nhau, thì cặp đôi Quân - Cúc lại khiến khán giả nghẹn ngào xúc động với cảnh tò tỉnh ở tuổi ngoài 50.

Trong cảnh này, bà Cúc (NSND Thu Hà) đem cháo tới cho ông Quân (NSƯT Phạm Cường). Nếu như Diễm Loan chẳng thân tình gì cũng sẵn sàng sấn sổ tới nhà chăm sóc cho ông Quân, thì với bà Cúc, chỉ riêng việc nấu cháo rồi đem tới cho người bạn tri âm cũng đã là cả một hành trình dài của những phân vân, trăn trở.

Đúng như bà bộc bạch, một năm bà chỉ vào bếp 1, 2 lần, vì những người đặc biệt. Và ông Quân là một trong số đó. Lời vừa mới ngỏ đã khiến "nam chính" giật mình thảng thốt. Ông Quân không tin được bao nỗ lực chờ đợi, thất vọng rồi lại hy vọng rồi tiếp tục thất vọng của mình... cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay.

Thực ra bà Cúc không phải không yêu, chỉ là bà sợ...

Những tâm sự bấy lâu cứ giữ trong lòng, cuối cùng bà Cúc cũng đem ra bộc bạch cùng người mà bà coi như tri âm tri kỷ suốt hơn nửa đời người.

Trên thương trường, bà là nữ tướng của Cao Dược, là người đàn bà thép gồng gánh cả giang sơn, là người được nể phục, được kính trọng, thậm chí khiến người khác phải sợ hãi. Nhưng trong cuộc sống cá nhân, chẳng ai ngờ bà chỉ là người phụ nữ tự ti, người đàn bà đau khổ vì từng bị phản bội.

Chẳng ai ngờ, bước ra thế giới rộng lớn kia, bà là người đàn bà ngẩng cao đầu kiêu hãnh, người sẵn sàng cho chồng cái tát, sẵn sàng khiến kẻ thứ ba kia phải cụp mắt sợ hãi với những lời mai mỉa sắc lẹm như dao. Nhưng ở trong lòng, bà chẳng có gì ngoài sự xót xa, tủi phận.

Khi bà Cúc thốt ra những lời rằng, trong sâu thẳm bà chưa bao giờ tự tin khi đối mặt Diễm Loan. Diễm Loan nói đúng, bà là người phụ nữ không được yêu... Những lời ấy khiến khán giả cũng muốn bật khóc vì Bạch Cúc.

Một lần bị phản bội khiến bà Cúc cũng đóng chặt cánh cửa lòng mình. Bà không dám yêu, vì sợ một lần nữa lại thất vọng. Bà thậm chí chẳng dám tin có người đàn ông nào đó lại đến với mình bằng tình cảm chân thật.

Đó là lý do mà cho dù bố chồng động viên, các con an ủi, thì bà Cúc vẫn luôn lo sợ, bất an.

Và nếu như ông Quân cứ giữ mối quan hệ đi bên cạnh bà suốt đời như tri âm tri kỷ, thì có lẽ bà Cúc cũng bằng lòng với cái vùng an toàn ấy. Chỉ khi ông Quân thay đổi, thậm chí cương quyết đến mức muốn chấm dứt cả tình bạn, thì bà Cúc mới lo sợ, trống rỗng, mới nhận ra mình cần phải đưa tay nắm giữ lấy hạnh phúc cuộc đời mình.

Chứng kiến người phụ nữ mình yêu, người phụ nữ kiên cường kiêu hãnh là thế, nay lại bật khóc nói về những nỗi sợ của bản thân, ông Quân không tránh khỏi xót xa. Và những lời ông nói với bà Cúc đã khiến khán giả cảm thấy mình thật không sai khi từ đầu đến cuối luôn dành trọn sự yêu mến cho nhân vật này.

Trước sự tự ti của Bạch Cúc khi nhắc tới Diễm Loan, ông Quân đã phân tích để bà Cúc hiểu thực ra, bà Loan chẳng hơn gì bà. Bà Loan không hơn bà Cúc khi được ông Đạt yêu. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ họ là hai người phụ nữ ở hai tầng mây khác, và những người đàn ông yêu mến họ cũng ở những tầng mây khác.

Sở dĩ ông Đạt tìm thấy hạnh phúc ở Diễm Loan là vì: "Cô Diễm Loan là một người phụ nữ mà tất cả những suy nghĩ ở bên trong đều lộ hết ra ngoài. Cô ta rất phấn khích với những gì cô ấy thích. Còn anh Đạt ở bên cạnh sự giỏi giang của cậu luôn rất tự ti. Anh Đạt không bao giờ đoán được cậu đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Ở bên cạnh cậu anh Đạt luôn có cảm giác thấy mình thua kém, thấy mình sẽ thất bại".

Chẳng có người đàn bà nào không xứng đáng được yêu. Chỉ là có người đàn ông thích Diễm Loan, nhưng cũng có người đàn ông sẽ yêu mến Bạch Cúc, như ông Quân vậy.

Tuy nhiên ông Quân cũng khẳng định, như một lời nói hộ lòng mình, rằng hiếm có người đàn ông nào thích cả hai mẫu phụ nữ như Diễm Loan và Bạch Cúc, vì họ quá khác "tầm".

Sự ngọt ngào, tinh tế của ông Quân nằm ở chỗ đó. Với ông, người phụ nữ mình yêu luôn là duy nhất, đẹp nhất, cao quý nhất. Ông không muốn bà phải tự ti khi đứng trước người phụ nữ khác. Ông cũng sẵn sàng chấp nhận những lỗi lầm hay sự không hoàn hảo của người mình yêu, vì ở đời, đâu có ai là trọn vẹn.

Nhưng ông cũng không vì tình yêu mà sẵn sàng nhắm mắt cho qua những lỗi lầm của đối phương. Ông có thể phản bác, vạch ra những sai lầm của bà Cúc, nhưng sau cùng, cũng chỉ là vì mong muốn những điều tốt đẹp đến cho bà, bằng tất cả sự chân thành của mình.

Cảnh ông Quân chủ động nắm tay bà Cúc, họ dựa vào nhau cùng lời tuyên bố: "Không có người đàn ông nào dành cả cuộc đời của mình để chờ đợi một người phụ nữ để khi có được lại phản bội họ. Hãy tin mình, tin vào tình cảm của chúng ta" có thể nói chính là một happy ending đẹp nhất cho cặp đôi này.

Diễn xuất của NSND Thu Hà, NSƯT Phạm Cường trong cảnh quay này có thể khiến nhiều người phải nổi da gà vì xúc động, vì tình cảm giữa họ đẹp quá, chân thật quá, tình quá. Một mối tình ở tuổi gần đất xa trời, những lời ngọt ngào dành cho nhau ý tứ mà sâu sắc, hóa ra lại có sức "công phá" hơn cả những câu chuyện ngôn tình lãng mạn bay bổng của tuổi trẻ.

Đón xem tập 38 Hướng dương ngược nắng tiếp tục lên sóng VTV3 tối nay.