Hướng dương ngược nắng: Bà Cúc đặt máy nghe lén, sắp tống lão Vụ vào tù để trả thù cho Châu

Tập 40 Hướng dương ngược nắng (tập 10 phần 2) lên sóng VTV3 tối 15/3. Trong tập này, Châu vẫn bặt vô âm tín. Bà Cúc dù đau khổ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ trả thù cho con gái. Trong một cảnh quay, nữ tổng giám đốc Cao Dược ngồi nghe đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện của cha con Vụ - Vỹ trong phòng riêng, trong đó lão Vụ nhắc tới chuyện Hoàng định âm mưu thôn tính Cao Dược. Thì ra bà Cúc đã nhờ ông Quân lắp đặt một hệ thống nghe lén tinh vi ở Cao Dược, kiểm soát nhất cử nhất động của cha con Vụ - Vỹ.

Trong cuộc nói chuyện với ông Quân, bà Cúc cũng nói rằng việc bà đưa An về là để kiểm soát lão Vụ, và chuyện này cũng nằm trong âm mưu bắt lão cáo già phải trả giá của bà Cúc. Khi ông Quân hỏi lại rằng người như An có đáng để tin tưởng thì bà Cúc nói rằng có thể An không đáng tin, nhưng tình yêu thương con của một người mẹ thì đáng tin.

Con trai An đang bị bệnh và bà Cúc đã có một lời hứa đối với cô nàng, đủ để ràng buộc An phải trung thành với mình. Đồng thời bà Cúc cũng nói rằng An có bằng chứng đủ để quy kết tội hình sự cho lão Vụ. Đó là lý do bà quyết định sử dụng cô ả.

Như vậy khán giả có thể yên tâm, nếu Châu không trực tiếp ra tay "xử lý" thì đã có bà Cúc chuẩn bị cho kẻ chủ mưu hại đời con gái mình một cái kết xứng đáng.

Về phần Châu, cô tiếp tục bặt vô âm tín trong tập này. Ông Quân cho biết mình đã về cả quê nhà của Phúc để tìm kiếm nhưng không hề thấy tung tích gì của 2 người. Điều này khiến ông cảm thấy rất lạ vì Phúc, nếu cảm thấy an toàn thì sẽ thông báo cho mọi người biết. Trong khi đó, dù không nói ra nhưng ông Phan cảm thấy đau lòng chẳng kém gì bà Cúc trong vụ Châu mất tích. Trước quá nhiều sóng gió ập đến, ông Phan tuyên bố mình sẽ sớm công bố di chúc và người thừa kế của Cao Dược.

Đón xem tập 41 Hướng dương ngược nắng (tập 11 - phần 2) lên sóng VTV3 tối thứ Ba (16/3).