Hướng dẫn cách trồng hoa cúc vàng rực rỡ để chào mùa thu

Những loại thực vật, những loại cây và hoa sống xung quanh ta đều có rất nhiều tác dụng chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe.

Cây có thể làm đẹp nhà, cũng có thể trở thành vị thuốc quý nếu bạn dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu.



Theo đông y, hoa cúc vàng còn gọi là hoàng cúc, có vị ngọt, hơi hàn. Hoạt tính trong hoa cúc sẽ đi vào kinh phế, can và thận giúp thải độc, thanh nhiệt, mát gan, sáng mắt.

Hoa cúc vàng làm đẹp không gian.

Lối vào nhà dịu dàng với hoa cúc.

Hoa cúc vàng thường chữa được bệnh mắt mờ đỏ sưng, hoa mắt, chóng mặt, viêm mũi, viêm da, chảy nước mắt nhiều, kiết lỵ, cao huyết áp, trị đinh nhọt, viêm tuyết vú, chữa thận hư, tròng mắt khô…

Mùa thu đang chuẩn bị gõ cửa nhà bạn, đừng chần chừ gì nữa. Hãy chuẩn bị hạt giống hoa cúc hay cây con để trồng.

Kỹ thuật trồng cúc khá đơn giản. Bạn có thể dành thời gian tham khảo cách trồng dưới đây để có được không gian tươi tắn, lãng mạn với màu hoa cúc, để giúp người thân luôn khỏe mạnh nhờ loài hoa vốn dĩ ít người biết sử dụng để chữa bệnh này.

Theo Đông y, hoa cúc là vị thuốc chữa nhiều bệnh.

Chuẩn bị đất:

Đất phù hợp với hoa cúc là đất thịt nhẹ, tơi xốp, thoát nước tốt. Hoa cúc sẽ phát triển kém nếu trồng trong đất trũng, ẩm thấp, bí, đất chua. Loại đất này còn khiến cây bị còi cọc, sinh trưởng kém.

Phơi đất một tuần, sau đó tiến hành bón lót, phân được rải đều trên mặt đất, dùng dụng cụ trộn đều đất với phân. Sau đó cho thêm chút xơ dừa và bắt đầu trồng.

Hoa cúc ưa đất xốp.

Chọn giống:

Sử dụng các giống cúc được chọn tạo từ những cơ sở uy tín. Bạn có thể trồng từ hạt hoặc cây con, cành giâm. Khi chọn đảm bảo các cây giống đồng đều, ít nhiễm bệnh.

Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh:

- Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển từ 15-20 độ C, cây có thể sinh trưởng phát triển bình thường trong phạm vi nhiệt độ từ 10-35 độ C.

Nếu nhiệt độ thấp hơn 10 và cao hơn 35 độ C cây sinh trưởng phát triển kém, nhiệt độ dưới 5 độ C cây ngừng sinh trưởng, nhiệt độ cao hơn 40 độ C cây cúc sẽ bị tổn thương sinh lý, lá cháy.

- Ánh sáng: Cây cúc là cây ngày ngắn, ưa ánh sáng. Tuy nhiên ở mỗi thời kỳ sinh trưởng phát triển cây có yêu cầu ánh sáng khác nhau.

Thời gian chiếu sáng rất quan trọng và ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng bông. Thời kỳ cây con cần ít ánh.

Thời kỳ chuẩn bị tách cành cần tăng thời gian chiếu sáng (trên 14 giờ) để giúp cây sinh trưởng phát triển mạnh, giúp cho thân cao, lá to, hoa nở muộn nhưng chất lượng hoa tăng. Nếu thắp điện thấp hơn 14h, cây sẽ bị thấp, ra nụ sớm, giảm chất lượng hoa.

- Ẩm độ: Ẩm độ đất thích hợp khoảng 70 - 80%, ẩm độ không khí thích hợp khoảng 65 - 70%, ẩm độ cao hơn 85% cây dễ bị nấm bệnh xâm nhập.

- Thổ nhưỡng: Do cây cúc có bộ rễ phát triển cạn, rễ chùm nên cần đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng.

Cách trồng:

Hoa cúc giâm cành với chiều cao từ 5 – 7cm, có 5 – 7 lá, đường kính 0.2cm, rễ dài 0,5 – 3cm, khoảng cách trồng hợp lý từ 15 – 12cm.

Nên chọn ngày râm mát để trồng. Trước khi trồng nên tưới đẫm nước trong đất. Sau đó dùng tay ấn nhẹ cành xuống đất, phủ đất và mùn rơm quanh gốc.

Chăm sóc:

Trồng cúc có thể chọn bón lót toàn bộ phân chuồng, lân và kali. Sau khi bón lót, bạn chỉ cần chăm sóc bằng cách tỉa bớt lá héo, lá già và tưới đủ nước hàng ngày, thường xuyên xới gốc khi cây còn nhỏ. Khi cây được 40 ngày nên hạn chế xới gốc, nhổ cỏ.

Khi tưới nước cũng cần dùng vòi phun hay vòi tưới nhỏ và tưới xung quanh gốc, tránh tưới trực tiếp vào gốc.

Cây lớn hơn một chút có thể bấm ngọn, tỉa cành để cây ra nhiều nhánh, cho nhiều bông. Khi cây ra hoa cần bấm những nụ phụ, để lại nụ chính để cây tập trung dinh dưỡng nuôi hoa.

Thu hoạch hoa vào sáng sớm hoặc chiều mát bằng cách dùng dao, kéo sắc cắt riêng các cành hoa có 2/3 số cánh đã nở cách mặt đất 5 – 10cm. Sau khi cắt hoa tiếp tục dưỡng cây để cây đẻ nhánh và ra đợt hoa mới.