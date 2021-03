Hưng Yên: Bi kịch gia đình, ông ngoại chém cháu 12 tuổi rồi nhảy lầu tự tử

Tối 4/3, một lãnh đạo VKSND TP Hưng Yên xác nhận và cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ông ngoại dùng dao chém cháu bị thương rồi nhảy lầu tự tử.

Cụ thể, vào khoảng 8h cùng ngày (4/3), ông Nguyễn Phúc C. (75 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP Hưng Yên) đã dùng dao chém nhiều nhát vào cháu ngoại của mình là cháu D. (12 tuổi, ở chung nhà với ông C.).

Hiện trường vụ việc.

Sau khi xảy ra sự việc, phía chính quyền và Công an TP Hưng Yên đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng.

"Thời điểm xảy ra vụ việc hai ông cháu có xảy ra cãi vã. Có thể người cháu nói hỗn láo, uất ức quá nên ông C. dùng dao chém cháu. Vết chém trên người cháu bé may mắn nhẹ, còn ông do ức quá nên nhảy lầu tự tự", vị lãnh đạo VKS thông tin.

Theo lời vị lãnh đạo VKS, mẹ cháu D. sau khi ly hôn cả hai mẹ con về ở với ông C.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.