Hứa Vĩ Văn stress nặng vì phải gọi nghệ sĩ Trung Dân là "mày"

Chỉ còn một tháng nữa, phim điện ảnh Trái tim quái vật sẽ chính thức ra mắt. Cả bốn diễn viên Hoàng Thùy Linh, B Trần, Hứa Vĩ Văn và Trịnh Thăng Bình khi tham gia Trái tim quái vật đều phải trở thành những người hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đó, lẫn hình tượng mà mỗi người theo đuổi.

Ngay khi trailer, poster của phim ra mắt, sự chú ý đổ dồn vào Hứa Vĩ Văn. Nhân vật ông Bé què với chiếc bụng to tướng, lớn hơn tuổi thật của Hứa Vĩ Văn đến mười mấy tuổi không chỉ có tạo hình khiến ai cũng phải bất ngờ mà hố sâu tâm lý của nhân vật này cũng là bài toán khó.

Ông Bé què là một trong bốn nghi can quan trọng của vụ giết người tại khu chung cư trong Trái tim quái vật. Ông là tổ trưởng tổ dân phố của chung cư, hơn 50 tuổi, không được lòng nhiều người và đặc biệt, có quan hệ mờ ám với Khánh (Hoàng Thùy Linh), người mẹ đơn thân cũng là nghi can. Vai diễn này ban đầu vốn không nhắm đến Hứa Vĩ Văn, vì lý do độ tuổi.

"Ông Bé là một vai rất khó, khó nhất trong sự nghiệp đóng phim của Văn, từ tạo hình đến tâm lý. Những khó khăn đó vượt khỏi những gì mình tưởng tượng, những gì mà cả mình lẫn người khác đều nghĩ mình không làm được" - Hứa Vĩ Văn tiết lộ.

Nhà sản xuất Quang Huy cũng cho biết, anh tin tưởng và giao vai diễn này cho Hứa Vĩ Văn vì năng lực của Hứa Vĩ Văn vượt xa những gì mà mọi người đã biết. Chẳng ai nghĩ một người đang ghi dấu ấn rất mạnh mẽ với hình tượng soái ca, lịch lãm, điển trai có thể hóa thân thành một lão già U60 xấu tính, tâm ma, bụng phệ, bị què. Vì thế, vai diễn này là một thử thách với chính Hứa Vĩ Văn, với ekip và cả bộ phim.

Hứa Vĩ Văn mất hơn một tháng trời làm việc sát sao với đạo diễn, tổ hóa trang để có phương án tối ưu nhất về ngoại hình. Quá trình hóa trang của nhân vật ông Bé mất đến 5 tiếng mỗi ngày, thời gian quay lại rất sát sao nên có những hôm quay liên tục, Hứa Vĩ Văn phải để nguyên tạo hình để về nhà và bị bảo vệ chung cư chặn lại vì không nhận ra.

"Có người đóng phim phải đai nịt bụng cho nhỏ lại còn mình đóng phim phải làm cho bụng to ra, vừa ngược đời vừa cực vô cùng", nam diễn viên chia sẻ.

Hứa Vĩ Văn khẳng định chưa có vai nào vừa khổ vừa dơ như vai ông Bé. Hơn 70% thời lượng các cảnh quay của phim là ban đêm. Và để đảm bảo tính chân thực cho bối cảnh, câu chuyện, đoàn phim đã thực hiện các cảnh quay ngoại ở những địa điểm thật như khu chung cư cũ, gầm cầu, những khu đất hoang… với mục đích cuối cùng là mang lại những thước phim chuẩn xác về phần nhìn lẫn cảm giác.

Hứa Vĩ Văn kể về cảnh quay dưới gầm cầu, vừa tối tăm vừa đất cát, vừa có cả phân. Trong lúc đóng, lăn lộn và la hét thì phân có thể văng vào miệng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, anh vẫn xử lý vai diễn ở mức hiệu quả cao nhất.

Thử thách lớn nhất của Hứa Vĩ Văn trong Trái tim quái vật không phải là những khó khăn về điều kiện vật lý hay ngoại hình, mà là tâm lý khi diễn. Trong phim, anh phải đối đầu với nghệ sĩ Trung Dân, có những cảnh tay đôi với tâm lý nặng và điều này không hề dễ dàng.

Gọi "mày" xưng "tao" với một người lớn hơn, người mà mình nể trọng thực sự không đơn giản, kể cả khi bản thân là diễn viên. Cách mà chữ "mày", chữ "tao" bật ra khỏi miệng ở đúng vị trí và thái độ mà nó cần chắc chắn là một thử thách rất khó, nhất là khi Hứa Vĩ Văn là hậu bối. Làm sao để trong những cảnh diễn tay đôi, khán giả thực sự tin rằng hai nhân vật này đang rất ghét nhau, không có sự chênh lệch về tuổi tác từ tạo hình đến hành vi, ngôn từ, là một bài toán khó mà Hứa Vĩ Văn buộc phải giải được.

Hứa Vĩ Văn tâm sự: "Anh Trung Dân về tuổi đời, tuổi nghề đều lớn hơn Văn rất nhiều, có thể gọi bằng chú cũng được. Nhưng trong phim, mình vào vai ngang hàng ngang lứa và phải xưng mày - tao. Đó là điều mà Văn cảm thấy sợ nhất".