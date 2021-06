Hứa tung dĩ vãng “Phi Phi cô nương” nhưng thất hẹn 2 lần, hàng loạt người công kích "cậu IT" yêu cầu làm sáng tỏ, trả lại công bằng cho người trong cuộc

Là người công bố sẽ tiết lộ "dĩ vãng" của "Phi Phi Cô Nương" nhưng vì thất hẹn đến tận 2 lần nên "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang đã bị fan của nữ ca sĩ này công kích trên trang cá nhân.

Trong thông tin mới nhất, Nhâm Hoàng Khang vẫn chưa công khai thông tin "bóc phốt" "Phi Phi Cô Nương" và cựu quản lý. "Cậu IT" này cho biết hiện đang cần thêm bằng chứng để củng cố thông tin.

"Không phải mình thích đụng P.N nhưng do Diễm - bên chồng P.N đụng bên mình trước. Tất cả các bạn fan P.N nghe mình nói nè, mình không bao giờ làm những chuyện vô lý hết, tại vì bên đó đụng bên mình trước, mình có chứng cứ xác nhận rõ ràng", Nhâm Hoàng Khang nói.

Tính từ thời điểm Nhâm Hoàng Khang tuyên bố tung dĩ vãng của nữ ca sĩ "Phi Phi Cô Nương" đến nay đã hơn 2 ngày thế nhưng dân mạng vẫn chưa thấy bất kỳ động tĩnh gì từ phía anh chàng. Hàng loạt người hâm mộ "Phi Phi Cô Nương" từ đó cũng xông xáo đòi lại công bằng cho nữ ca sĩ.

Nhâm Hoàng Khang đáp trả fan "Phi Phi Cô Nương".

Trước đó, sự việc bắt đầu từ khi Nhâm Hoàng Khang đứng ra giúp bà Phương Hằng tìm ra loạt anti fan công kích bà Hằng trong đó có tài khoản tên H.N.T.V. (viết tắt) là một trong những tài khoản thường xuyên đăng đàn xúc phạm bà Phương Hằng với những lời lẽ tiêu cực.

"Cậu IT" sau đó đã khẳng định người đứng sau tài khoản thường xuyên công kích bà Hằng này tên thật là Đ.M.T (tên viết tắt) - quản lý cũ của nữ ca sĩ P.N. Theo "cậu IT" việc cựu quản lý P.N công kích bà Hằng là có liên quan đến nữ ca sĩ thế nhưng vì không muốn ảnh hưởng nhầm người nên "cậu IT" phải đợi xác thực thông tin: "Vụ P.N mình vẫn tin là cô có thiện tâm nhưng do ở chung với cái ác quá lâu nên đã bị lợi dụng mà không biết".