Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn nên duyên sau Diên Hi công lược, Phó Hằng yêu lại Ngụy Anh Lạc chứ không phải Dương Mịch

Bộ phim Thượng thực do Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải đóng chính đã định ngày phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam từ 2/1/2022. Ngoài đài Hồ Nam, phim còn được chiếu ở Mango TV.

Thượng thực do Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn đóng chính đã ấn định ngày ra mắt.

Đây là dự án đánh dấu việc "yêu lại từ đầu" của Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn sau siêu phẩm cung đấu Diên Hi công lược. Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Câm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Câm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải cùng nổi lên khi tham gia webdrama cung đấu Diên Hi công lược. Trong đó, Ngô Cẩn Ngôn đóng vai Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc còn Hứa Khải vào vai Phú Sát Phó Hằng. Ban đầu Ngụy Anh Lạc với Phó Hằng yêu nhau say đắm song vì nhiều lý do khác nhau, 2 người đã bỏ lỡ mối lương duyên này. Khi Phó Hằng cưới Nhĩ Thuần làm vợ, Ngụy Anh Lạc cũng rời khỏi Hoàng cung.

Mãi sau, bằng trí thông minh và tài sắc, Ngụy Anh Lạc trở lại Tử Cấm Thành với vị trí phi tần của Càn Long. Phó Hằng dù yêu Ngụy Anh Lạc đến hơn cả bản thân vẫn cay đắng nhìn nàng trở thành phi tần của Hoàng đế.

Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn.

Mấy ngày qua, Hứa Khải gây xôn xao với chuyện phim đóng cùng Dương Mịch sắp khởi chiếu. Nhưng sau khi tin đồn phát sóng được dấy lên thì lập tức bị dập xuống vì đoàn phim Định luật tình yêu 80/20 chẳng xác nhận điều gì. Giữa lúc netizen đang nóng lòng ngóng đợi Hứa Hải - Dương Mịch nên duyên thì bất ngờ thay, đoàn phim Thượng thực có Ngô Cẩn Ngôn tham gia lại ấn định lịch chiếu.

Như vậy, nhiều khả năng là trước khi xem Dương Mịch - Hứa Khải thành đôi, khán giả sẽ được theo dõi trường đoạn yêu đương đắm đuối ngọt ngào giữa nam diễn viên điển trai với nàng Ngụy Anh Lạc - Ngô Cẩn Ngôn.